تعليم جدة تستقبل الطلاب المستجدين بشخصيات كرتونية

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استقبلت المدارس في إدارة تعليم جدة الطلاب والطالبات المستجدين بتقديم الحلوى والشخصيات الكرتونية.
وأوضحت تعليم جدة عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس” أنه يتم تقديم برامج وفعاليات متنوعة تنفذها المدارس للترحيب بالطلبة المستجدين بالصف الأول الابتدائي.
من جانبها، شهدت مدير تعليم جدة منال اللهيبي، انطلاقة العام الدراسي الجديد صباح اليوم من مدرسة شداد بن أوس الابتدائية ، ورحبت من خلالها بعودة الطلاب والطالبات إلى مدارسهم،حيث شاركت منسوبي المدرسة في توزيع المقررات على الطلبة، وحضرت عددًا من الحصص الدراسية.
وينتظم اليوم أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة من التعليم العام، ونحو 1,360,000 طالب وطالبة من التعليم الجامعي والتدريب التقني والمهني في جميع مناطق ومحافظات السعودية في مدارسهم ومؤسساتهم التعليمية والأكاديمية والتدريبية المختلفة.
وبدأت وزارة التعليم استعدادها للعام الدراسي منذ وقت مبكر، بالتكامل مع إدارات التعليم وفق خطة استراتيجية، لتهيئة المدارس وتحقيق البداية الجادة لعودة الطلاب والطالبات.