تمرد في سجن أمريكي واحتجاز حارس بسبب البيتزا والدجاج

أكدت وسائل إعلام محلية أن السجناء في أحد مراكز الاحتجاز الأمريكية نفذوا تمردًا واسعًا سرعان ما تطور ليشمل احتجاز أحد حراس السجن كرهينة، قبل أن يتم إخلاء سبيله في وقت لاحق بعد تعهدات من إدارة المنشأة بأن يتم تنفيذ المطالب.

احتجاز حارس

وبحسب وسائل الإعلام، قام السجناء في منشأة احتجاز في سانت لويس بالولايات المتحدة باحتجاز أحد حراس السجن ويبلغ من العمر 70 عامًا ثم أطلقوا سراحه بعد فترة وجيزة، مطالبين إدارة السجن بإدراج البيتزا الساخنة والدجاج الطازج على قائمة الطعام الساخن الذي يتم تقديمه للسجناء.

ووفقًا لتقرير نشرته جريدة ديلي ميرور البريطانية، فإن الحارس لم يصب بأي أذى وتم إطلاق سراحه بعد فترة وجيزة من احتجازه.

وأكدت السلطات أنه تم احتواء عملية التمرد بعد أن قامت الشرطة بتطويق المبنى.

أعمال عنف داخل السجن

وبحسب التقرير فلم تكن هناك أعمال شغب، ولم يكن الموظفون الآخرون في خطر مباشر، وفقًا لمسؤولي السجن، وأكدت إدارة السلامة العامة في سانت لويس إطلاق سراح الضابط لكنها لم تقدم أي معلومات إضافية حول عملية الاختطاف.

وهذا الحادث الذي وقع يوم الثلاثاء هو الأحدث من بين عدة أعمال عنف داخل السجن الذي يضم ما يقرب من 700 نزيل.

وأبلغت الشرطة عن اختطاف الحارس بعد الساعة السادسة صباحًا بقليل في الطابق الرابع من مركز الاحتجاز، وذكرت مصادر مطلعة أن كاميرات المراقبة كانت تعمل بشكل طبيعي عندما تم إخراج أحد الحراس من مركز الاحتجاز بعد أكثر من ساعتين من بدء المحنة، وتم نقله بعيدًا عن مكان الحادث على نقالة.

وطالب المعتقلون بالبيتزا وفطائر الدجاج مقابل عودة الحارس، وسط شكاوى من عدم حصولهم على ما يكفي من الطعام الساخن.

وقال المحققون لصحيفة سانت لويس بوست ديسباتش المحلية: إن الضابط كان رجلًا يبلغ من العمر 70 عامًا ولم يكن لديه سلاح عندما تم احتجازه كرهينة. وأحضر المسعفون رجلًا يرتدي زي حارس على نقالة عند حوالي الساعة 8:30 صباحًا. وذكرت الصحيفة أنه كان واعيًا لكنه بدا منهكًا.