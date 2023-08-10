توضيح من التأمينات بشأن تأثير فتح نشاط تجاري على المعاش التقاعدي

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كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن النظام يسمح للمتقاعد بفتح نشاط تجاري دون أن يتأثر المعاش التقاعدي.
وقالت التأمينات الاجتماعية في ردها على سؤال بشأن رغبة المتقاعد في بدء نشاط تجاري، مؤكدة أن نظام التأمينات الاجتماعية يتيح له فتح النشاط الاجتماعي دون أن يتأثر المعاش التقاعدي.
وهناك العديد من العوامل التي تؤثر في مبلغ المعاش التقاعدي من المؤسسة العامة للتقاعد على النحو التالي:
وكانت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، قالت في وقت سابق، إن امتلاك سجل أو نشاط تجاري لا يتعارض مع صرف المعاش.