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توضيح من التأمينات بشأن تأثير فتح نشاط تجاري على المعاش التقاعدي

الخميس ١٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٣٥ مساءً
توضيح من التأمينات بشأن تأثير فتح نشاط تجاري على المعاش التقاعدي
المواطن - فريق التحرير

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كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن النظام يسمح للمتقاعد بفتح نشاط تجاري دون أن يتأثر المعاش التقاعدي.

عدم تأثر المعاش التقاعدي

وقالت التأمينات الاجتماعية في ردها على سؤال بشأن رغبة المتقاعد في بدء نشاط تجاري، مؤكدة أن نظام التأمينات الاجتماعية يتيح له فتح النشاط الاجتماعي دون أن يتأثر المعاش التقاعدي.

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العوامل المؤثرة في المعاش التقاعدي

وهناك العديد من العوامل التي تؤثر في مبلغ المعاش التقاعدي من المؤسسة العامة للتقاعد على النحو التالي:

  • مقدار آخر راتب.
  • الجنس (ذكر – أنثى)
  • توع الخدمة (مدني – عسكري)
  • سبب ترك الخدمة ويشمل :
    • بلوغ السن التقاعدي.
    • الوفاة أو العجز الكامل بسبب العمل.
    • الوفاة أو العجز الكامل بغير بسبب العمل.
    • إنهاء الخدمة لأسباب تأديبية.
    • إنهاء الخدمة لأسباب غير تأديبية.
    • إلغاء الوظيفة.
    • التقاعد المبكر.
    • الاستقالة.
  • عدد سنوات الخدمة.
  • عدد أشهر الخدمة.

امتلاك سجل تجاري وصرف المعاش

وكانت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، قالت في وقت سابق، إن امتلاك سجل أو نشاط تجاري لا يتعارض مع صرف المعاش.

وأوضحت التأمينات الاجتماعية أن من يتقاضى معاش وريث يستطيع أن يمارس الأعمال الحرة وتسجيل السجلات والتراخيص لدى التأمينات دون أن يكون لذلك أي تأثير على معاشه الشهري.

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