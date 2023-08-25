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إيداع 3.7 مليار ريال في دعم أغسطس

توضيح من حساب المواطن بشأن الاعتراض

الجمعة ٢٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤١ صباحاً
توضيح من حساب المواطن بشأن الاعتراض
المواطن - فريق التحرير

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أوضح برنامج حساب المواطن، أنه في حال تمت الموافقة على الاعتراض قبل تاريخ 10 أغسطس، سيتم دراسة حالة الأهلية الخاصة بمتقدم الطلب وإبلاغه.

موقف الاعتراض

جاء ذلك ردًّا على استفسارات إحدى المواطنات عبر منصة إكس، حيث قالت علا الدمور: غير مؤهل وغير مكتمل مع إنه كل المعلومات مضافة ومن شهر 6 مقدمة يا ريت أفهم السبب.

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بدوره، تفاعل حساب خدمة المستفيدين التابع لبرنامج حساب المواطن مع السائلة، حيث رد قائلًا: أهلًا بك، نعم، وفي حال تمت الموافقة على الاعتراض قبل تاريخ 10 أغسطس، سيتم دراسة حالة الأهلية وإبلاغك باستيفائك لشروط الأهلية عن طريق زيارة حسابك -دراسة الأهلية- ضمن دورة الأهلية لشهر –سبتمبر-.

إيداع 3.7 مليار ريال

وفي وقت سابق، أعلن برنامج حساب المواطن، إيداع 3.7 مليار ريال مخصص دعم شهر أغسطس للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة التاسعة والستين 11.2 مليون مستفيد وتابِع.

2.35 مليار ريال تعويضات

وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري أن إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 171 مليار ريال؛ منها 2.35 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

 

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