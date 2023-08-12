توعك المعيقلي يشغل العالم وحصافة السديس تتصدر

تسمرت أعين المجتمع السعودي وهم يشاهدون مقطع الفيديو الذي أظهر العارض الصحي البسيط الذي ألمّ بفضيلة الشيخ الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي إمام وخطيب المسجد الحرام خلال أداء صلاة الجمعة في المسجد الحرام أمس، والذي منعه من إكمال الصلاة، مما أدى لاستكمال رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس للصلاة، في مشهد جمع بين الدعوات المليونية للشيخ المعيقلي بالشفاء، وسرعة وحصافة رئيس الشؤون الدينية، متقدمًا باتجاه المنبر وفق المشروع في مثل ذلك أن يتأخر، ويقدم رجلًا من القوم يتم بهم الصلاة ويأتم هو به بكل هدوء وسلاسة حيث استكمال الشيخ السديس صلاة الجمعة بصوته العذب بسكينة وخشوع ناقلًا المشهد الذي أقلق الجميع على صحة المعيقلي إلى مشهد روحاني مهيب بسلاسة وهدوء.

وسائل التواصل العالمية

وضجّت وسائل التواصل في العالم، بعد تناقل مقطع فيديو لإمام المسجد الحرام الشيخ ماهر المعيقلي وهو يصلي بصوت متهدج، حتى تولَّى إمامة الصلاة الشيخ عبدالرحمن السديس، ليتساءل الرواد عن صحته، ليخرج بيان من رئاسة الشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي يطمئن على صحة الشيخ ماهر.

حرفية وشفافية الشؤون الدينية

وأثنى المتابعون والمغردون على شفافية رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي في التعامل المهني الإعلامي السريع مع حالة الإعياء المفاجئة التي تعرض لها فضيلة الشيخ الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي إمام وخطيب المسجد الحرام خلال أداء صلاة الجمعة في المسجد الحرام والذي منعه من إكمال الصلاة.

تحرك وفطنة السديس

وثمنوا حصافة وكياسة وفطنة رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس والذي أكمل صلاة الجمعة بنفس الخشوع الذي تعود عليه الملايين من محبي الشيخ السديس، في مشهد تداولته المواقع والمغردون حيث وصل إلى التريند في توتير بعدة هاشتاقات #ماهرالمعيقلي وهاشتاق #عبدالرحمن السديس و#الشؤون_الدينية، وعلى الفور تصدر اسم الشيخ ماهر المعيقلي منصة “إكس” حيث أصبح الأعلى تداولًا في السعودية وغالبية الدول الخليجية، حيث سارع رواد إكس للدعاء للشيخ بتمام الصحة والعافية.

سي إن إن وسكاي تنشران البيان

ونشرت وسائل الإعلام السعودية، لحظة تعرض المعيقلي للوعكة الصحية وتصريحات السديس التطمينية وأعقبها بيان رئاسة الشؤون الدينية، ليتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو صلاة الجمعة على نطاق واسع، في إشادة كبيرة بدور السديس وسرعة تصرفه، فيما نقل موقع “سي إن إن بالعربية” و”سكاي نيوز” وكبرى المواقع العالمية والإسلامية والعربية بيان رئاسة الشؤون الدينيةً.

سعادة بالظهور

وبعد أقل من 24 ساعة، ظهر إمام وخطيب المسجد الحرام الدكتور ماهر المعيقلي بصحة جيدة بعد الوعكة الصحية التي داهمته أثناء إمامته صلاة ظهر أمس (الجمعة) بالمسجد الحرام.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها منسوبو وكالة شؤون الأئمة والمؤذنين للدكتور المعيقلي في منزله حيث بدا مبتسمًا وهو في أتم الصحة.



مليون مشاهدة للبيان

وحظي بيان الرئاسة بمشاهدة مليونية في الدول العربية والإسلامية، فيما باغت المشاهدات لبيان رئاسة الشؤون الدينة تتجاوز المليون مشاهدة خلال 10 ساعات.

وأبدى المتابعون والمغردون ارتياحًا كبيرًا بعد مشاهدتهم صور الشيخ المعيقلي وهو في أتم الصحة والعافية، وكان الدكتور عبدالرحمن السديس قد اطمأن على صحة الشيخ ⁧ماهر المعيقلي، داعيًا الله سبحانه أن يمن على فضيلة الشيخ المعيقلي بتمام الصحة والعافية.

مسؤولية ومهنية وتفاعل

وتفاعلت الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي بكل مسئولية ومهنية مع الحدث حيث سارع رئيس الشؤون الدينية الشيخ عبدالرحمن السديس بإصدار تصريح لطمأنة الجميع على صحة الشيخ ماهر المعيقلي بعد اطمئنانه شخصيًا على صحته؛ أعقبه بيان تفصيلي للمتحدث الرسمي برئاسة الشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي لما حدث خلال صلاة الجمعة بالمسجد الحرام معطيًا كافة المعلومات بكل شفافية موضحًا ما ألمّ بفضيلة الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي من إعياء وإرهاق في آخر الخطبة، وأول الصلاة، حيث لم يستطع بعدها إكمال الصلاة، فتأخر، وأَتَمَّ بالناس الصلاة الدكتور عبدالرحمن السديس.

كما طمأن المتحدث الرسمي للرئاسة الجميع بأن الدكتور ماهر المعيقلي في خير وعافية وصحة جيدة ولله الحمد والمنة.

حكمة العلماء تتوارثها الأجيال

في الجمعة التي خطب فيها الشيخ ماهر المعيقلي ظهرت شفافية رئاسة الشؤون الدينية في التعامل مع الحدث باحترافية وبرز حب الجميع للشيخ المعيقلي والدعوات المليونية له بالشفاء، كما ثمن المجتمع حصافة وفطنة الشيخ عبدالرحمن السديس في سرعة تحركه لإكمال الصلاة بهدوء، أنها حكمة العلماء والمشايخ تتوارثها الأجيال.

خطيب المسجد الحرام

وتم تعيين المعيقلي خطيبًا للمسجد الحرام في رمضان عام 2016م بعد صدور مرسوم ملكي، وألقى خطبته الأولى في المسجد الحرام في 15 يوليو 2016.

والشيخ الدكتور ماهر المعيقلي هو من أشهر القراء في العالم الإسلامي، ويتميز بصوت جميل ورائع، حفظ القرآن الكريم ودرس بكلية المعلمين في المدينة المنورة، وتخرَّج فيها معلمًا لمادة الرياضيات، ثم توجه إلى مكة المكرمة ليصبح معلمًا، ثم مرشدًا في إحدى المدارس، ثم حصل على درجة الماجستير في كلية الشريعة قسم الفقه بجامعة أم القرى، وبعد ذلك حصل على درجة الدكتوراه في التفسير، كما نال درجة الدكتوراه في الفقه بتقدير «ممتاز» مع مرتبة الشرف الأولى.

وتولّى الشيخ المعيقلي إمامة وخطبة جامع السعدي بحي العوالي في مكة المكرمة، ثم إمامة المصلين بالمسجد النبوي الشريف خلال شهر رمضان لعامي 1426 و1427، ليتولى إمامة المصلين في صلاتي التراويح والتهجد بالمسجد الحرام خلال شهر رمضان عام 1428، ثم عُيّن إمامًا رسميًا للمسجد الحرام حتى الآن.