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في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي

ثنائية تمنح الفوز لـ توتنهام ضد مان يونايتد

السبت ١٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٤ مساءً
ثنائية تمنح الفوز لـ توتنهام ضد مان يونايتد
المواطن - محمد سمعه

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انتهت مباراة توتنهام ضد مان يونايتد قبل قليل بفوز فريق توتنهام بنتيجة هدفين دون رد وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي.

توتنهام ضد مان يونايتد

الشوط الأول شهد إهدار مانشستر يونايتد مجموعة من الفرص عبر كل من برونو فيرنانديز وأنتوني لينتهي النصف الأول من المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

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وفي الشوط الثاني من مباراة توتنهام ضد مان يونايتد، نجح توتنهام في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب السنغالي باب سار في الدقيقة الخمسين، ثم سجل الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز الهدف الثاني لتوتنهام بالخطأ في مرماه بالدقيقة الـ 84.

وبعد المباراة، أصبح رصيد توتنهام 4 نقاط بينما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 3 نقاط.

وكانت مباريات الجولة الثانية بدأت من أمس بفوز نوتنجهام فورست على شيفيلد يونايتد بثنائية لهدف.

توتنهام ضد مان يونايتد

نتائج مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

وفي مباريات اليوم، فاز برينتفورد على فولهام بثلاثية دون رد، وفاز ليفربول على بورنموث بثلاثية لهدف، بينما فاز برايتون على وولفرهامبتون برباعية لهدف، وتم تأجيل مباراة بيرنلي ضد لوتون تاون.

وفي العاشرة من مساء اليوم بتوقيت السعودية، ستنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد.

ويعد فوز توتنهام اليوم هو أول فوز يحققه على مانشستر يونايتد في ملعب توتنهام الجديد، كما أول فوز يحققه الفريق اللندني بعد رحيل مهاجمه التاريخي هاري كين لصفوف فريق بايرن ميونخ الألماني الأسبوع الماضي.

توتنهام ضد مان يونايتد

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