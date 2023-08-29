ثنائية رونالدو وهدف ماني يمنحان النصر التفوق ضد الشباب بالشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة النصر والشباب، بتفوق أصفر الرياض بثلاثية دون رد وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة دوري روشن.

وكان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو سجل هدفين لأصفر الرياض في الدقيقتين الـ 13 والـ 38 من ركلتي جزاء، بينما سجل السنغالي ساديو ماني هدفًا في الدقيقة الـ 41.