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ثنائية رونالدو وهدف ماني يمنحان النصر التفوق ضد الشباب بالشوط الأول

الثلاثاء ٢٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٥ مساءً
ثنائية رونالدو وهدف ماني يمنحان النصر التفوق ضد الشباب بالشوط الأول
المواطن - فريق التحرير

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انتهى الشوط الأول من مباراة النصر والشباب، بتفوق أصفر الرياض بثلاثية دون رد وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة دوري روشن.

رونالدو - النصر والشباب

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وكان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو سجل هدفين لأصفر الرياض في الدقيقتين الـ 13 والـ 38 من ركلتي جزاء، بينما سجل السنغالي ساديو ماني هدفًا في الدقيقة الـ 41.

ماني

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