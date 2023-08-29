ثنائية رونالدو وهدف ماني يمنحان النصر التفوق ضد الشباب بالشوط الأول

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انتهى الشوط الأول من مباراة النصر والشباب، بتفوق أصفر الرياض بثلاثية دون رد وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة دوري روشن.
وكان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو سجل هدفين لأصفر الرياض في الدقيقتين الـ 13 والـ 38 من ركلتي جزاء، بينما سجل السنغالي ساديو ماني هدفًا في الدقيقة الـ 41.
هدددددف!⚽
رونالدو يفتتح أول أهداف الديربي🔥⚽️
النصر 1 × 0 الشباب#دوري_روشن_السعودي#النصر_الشباب | #SSC pic.twitter.com/HevkxI13Ul
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 29, 2023
هدددددف!⚽
رونالدو يضيف الهدف الثاني من علامة الجزاء🥅⚽️
النصر 2 × 0 الشباب#دوري_روشن_السعودي#النصر_الشباب | #SSC pic.twitter.com/lViX1CpO0L
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 29, 2023
هدددددف!⚽
🅰️ رونالدو
⚽️ماني
النصر 3 × 0 الشباب#دوري_روشن_السعودي#النصر_الشباب | #SSC pic.twitter.com/7C4q3R0dqv
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 29, 2023