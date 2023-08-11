جاهزية ملعب عبدالله الفيصل لاستضافة أولى مباريات دوري روشن

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يستعد ملعب الأمير عبدالله الفيصل لاستضافة أولى مباريات دوري روشن السعودي في الموسم الجديد 2023/2024 بين الأهلي والحزم حيث ستكون مباراة الافتتاح.
ونقل الحساب الرسمي لـ قناة ” الكاس” عبر منصة ” إكس” آخر استعدادات ملعب مباراة الأهلي والحزم قبل انطلاقتها في التاسعة من مساء اليوم بتوقيت السعودية.
وفي سياق آخر، كشفت تقارير إعلامية عن حجز 27 ألف تذكرة لـ مباراة الأهلي والحزم في افتتاح الدوري السعودي للمحترفين المقرر إقامتها اليوم.
وذكر برنامج “أكشن مع وليد” أنه تم حجز 27 ألف تذكرة لحضور مباراة الأهلي والحزم المقرر إقامتها على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة.
قوة صفقات الدوري السعودي والتي تظهر جميعها للمرة الأولى في موسم 2023/ 2024 ستجمع أنظار العالم لـ الدوري مما يزيد من قيمة التسويقية وتصنيفه بين الدوريات العالمية خلال المستقبل القريب.
وكان الدوري السعودي للمحترفين بدأ في عام 2008 بمشاركة 12 فريقًا ثم ازداد عدد الفرق المتنافسة إلى 14 فريقًا في النسخة الثالثة من المسابقة ثم زاد إلى 16 فريقًا بداية من موسم 2018/ 2019.
قبل 4 ساعات.. جاهزية استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة لافتتاح مواجهات دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي 2023/2024 بمواجهة #الأهلي_الحزم pic.twitter.com/qIkDpzPqTl
— قنوات الكاس (@alkasschannel) August 11, 2023