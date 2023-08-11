Icon

موعد مباراة تشيلسي ضد ليفربول بـ الدوري الإنجليزي Icon حريق ضخم يلتهم مجمعًا صناعيًا غرب تورونتو Icon الجماهير: عدم التأجيل لـ الهلال والنصر يضمن الشفافية Icon اجتماع لإيكواس في غانا بشأن النيجر Icon تشكيل مباراة الأهلي والحزم في افتتاح دوري روشن Icon مشهد يحبس الأنفاس لجلسة معلقة في الباحة Icon وزير العدل الأمريكي يعيّن مدعيًا مستقلًا للتحقيق مع نجل بايدن Icon 500 ريال غرامة المخالفين للائحة وسائل النقل العام Icon جاهزية ملعب عبدالله الفيصل لاستضافة أولى مباريات دوري روشن Icon إخماد حريق نشب في مصنع بالرياض Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بين الأهلي والحزم

جاهزية ملعب عبدالله الفيصل لاستضافة أولى مباريات دوري روشن

الجمعة ١١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥٥ مساءً
جاهزية ملعب عبدالله الفيصل لاستضافة أولى مباريات دوري روشن
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يستعد ملعب الأمير عبدالله الفيصل لاستضافة أولى مباريات دوري روشن السعودي في الموسم الجديد 2023/2024 بين الأهلي والحزم حيث ستكون مباراة الافتتاح.

ونقل الحساب الرسمي لـ قناة ” الكاس” عبر منصة ” إكس” آخر استعدادات ملعب مباراة الأهلي والحزم قبل انطلاقتها في التاسعة من مساء اليوم بتوقيت السعودية.

قد يهمّك أيضاً
عراقي يعلق ابنه بسلسلة مثبتة في سقف الغرفة

عراقي يعلق ابنه بسلسلة مثبتة في سقف الغرفة

ضبط مواطن لترويجه المخدرات بالشرقية

ضبط مواطن لترويجه المخدرات بالشرقية

وفي سياق آخر، كشفت تقارير إعلامية عن حجز 27 ألف تذكرة لـ مباراة الأهلي والحزم في افتتاح الدوري السعودي للمحترفين المقرر إقامتها اليوم.

ملعب الأمير عبدالله الفيصل

وذكر برنامج “أكشن مع وليد” أنه تم حجز 27 ألف تذكرة لحضور مباراة الأهلي والحزم المقرر إقامتها على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة.

قوة صفقات الدوري السعودي والتي تظهر جميعها للمرة الأولى في موسم 2023/ 2024 ستجمع أنظار العالم لـ الدوري مما يزيد من قيمة التسويقية وتصنيفه بين الدوريات العالمية خلال المستقبل القريب.

وكان الدوري السعودي للمحترفين بدأ في عام 2008 بمشاركة 12 فريقًا ثم ازداد عدد الفرق المتنافسة إلى 14 فريقًا في النسخة الثالثة من المسابقة ثم زاد إلى 16 فريقًا بداية من موسم 2018/ 2019.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الهلال يراقب نيكولاس بيبي
الرياضة

الهلال يراقب نيكولاس بيبي

الرياضة
قلق أممي من الذخائر العنقودية في أوكرانيا
العالم

قلق أممي من الذخائر العنقودية في أوكرانيا

العالم
السعودية تودع ملياري دولار لدى البنك المركزي في باكستان
السعودية اليوم

السعودية تودع ملياري دولار لدى البنك المركزي...

السعودية اليوم
نيابة الكويت تحبس كويتيًّا 21 يومًا بسبب إساءته للسعودية
السعودية اليوم

نيابة الكويت تحبس كويتيًّا 21 يومًا بسبب...

السعودية اليوم
انفجار صهريج وقود بنيجيريا يقتل 8 أشخاص حرقًا
العالم

انفجار صهريج وقود بنيجيريا يقتل 8 أشخاص...

العالم
المستشار قطان: السعودية أول دولة دعمت الأجندة الإفريقية 2063
السعودية اليوم

المستشار قطان: السعودية أول دولة دعمت الأجندة...

السعودية اليوم
خطوة جديدة من الهلال والاتحاد لضم حسان تمبكتي
الرياضة

خطوة جديدة من الهلال والاتحاد لضم حسان...

الرياضة
حلّ البرلمان والحكومة الباكستانية تمهيدًا للانتخابات
العالم

حلّ البرلمان والحكومة الباكستانية تمهيدًا للانتخابات

العالم