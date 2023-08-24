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إغلاق منطقة سقوط الطائرة

جثة قائد فاغنر بمكتب الطب الشرعي الروسي

الخميس ٢٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٨ مساءً
جثة قائد فاغنر بمكتب الطب الشرعي الروسي
المواطن - فريق التحرير

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تتصدر أخبار ولقطات سقوط الطائرة التي كانت تقل مؤسس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين، الأحداث والعناوين، اليوم الخميس، فيما تستمر التحقيقات لكشف ملابسات الحادث الذي راح ضحيته 10 أشخاص.

جثة بريغوجين

وأفادت الأنباء من موسكو بأن جثة بريغوجين موجودة في مكتب الطب الشرعي، مع تطويق أمني للمشرحة. وأضاف أن لجنة التحقيق الروسية تدرس كل السيناريوهات بما فيها انفجار الطائرة من الداخل.

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وأغلقت قوات الأمن الروسية منطقة سقوط طائرة بريغوجين. وأضاف أن حطام طائرة بريغوجين امتد لأكثر من كيلومترين والتحقيقات مستمرة.

إعلان مقتل قائد فاغنر

وبعد إعلان وكالة الطيران الروسية أن زعيم فاغنر كان على متن الطائرة المنكوبة التي تحطمت قرب موسكو، أكدت قناة على “تليغرام” مرتبطة بفاغنر مساء أمس الأربعاء مقتل بريغوجين.

وقال منشور على قناة “جراي زون”: “رئيس مجموعة فاغنر.. بطل من روسيا.. وطني حقيقي لوطنه الأم.. يفغيني فيكتوروفيتش بريغوجين قتل نتيجة أفعال خونة لروسيا”. وأضاف المنشور “لكن حتى في الجحيم سيكون الأفضل! المجد لروسيا!”.

تفاصيل الحادث

أكّدت هيئة النقل الجوي الروسية أنّ قائد مجموعة فاغنر كان على متن الطائرة الخاصّة التي تحطّمت الأربعاء في روسيا وقُتل كلّ من كان على متنها.

وقالت الهيئة إنّه “وفقاً لشركة الطيران، فإنّ الركّاب التالية أسماؤهم كانوا على متن الطائرة” التي تحطّمت وهي من طراز إمبراير-135، معدّدة أسماء كل الركّاب ومن ضمنهم بريغوجين وساعده الأيمن ديمتري أوتكين”.

انتشال سبع جثث

في الأثناء، أعلنت دائرة المناوبة الموحدة في بلدية بولوغوفسك بمقاطعة تفير، أن المنقذين الذين وصلوا إلى موقع تحطم الطائرة، التي كان يفغيني بريغوجين على متنها، انتشلوا سبع جثث من حطام الطائرة.

يشار إلى أن بريغوجين (البالغ من العمر 62 عامًا) قاد تمردًا ضد قيادات الجيش الروسي يومي 23 و24 يونيو حزيران، وهو تمرد قال عنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه كان سيلقي بروسيا في هوة حرب أهلية.

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