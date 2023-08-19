جداول الحصص الدراسية عبر قنوات عين ومنصة مدرستي

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نشرت قناة “عين”، جداول الحصص الدراسية اليومية للأسبوع الأول من الفصل الدراسي الأول لكافة مراحل التعليم العام، الذي يبدأ غدًا الأحد.
وأوضحت القناة عبر حسابها بموقع “تويتر”، أن البث مباشر لجميع مراحل التعليم عبر قنوات عين، ومنصة مدرستي.
ويمكن الاطلاع على تفاصيل الجدول عبر هذا الرابط اضغط ( هنا ).
وتعد منصة مدرستي هي محاكاة للواقع التعليمي، من خلال البرنامج الصباحي اليومي للطلاب والطالبات؛ بدءًا من تسجيل الدخول للمنصة، وأداء النشيد الوطني، والتمارين الرياضية، ثم استعراض الجدول الدراسي اليومي، والدخول للفصل الدراسي مع المعلّم، وأطلقتها الوزارة مع بداية جائحة كورونا لمتابعة العملية الدراسية إلكترونيًّا.
وتشهد المدارس السعودية غدًا الأحد بداية العام الدراسي الجديد 1445هـ، وفق التقويم الدراسي المعتمد من وزارة التعليم، والذي تضمن 3 فصول دراسية وعددًا من الإجازات المطولة.