جدة تتأثر بأتربة مثارة ناتجة عن سحب رعدية

أعلن المركز الوطني للأرصاد، أن الأجزاء الشرقية من محافظة جدة تتأثر الآن بالأتربة المثارة الناتجة من التيارات الهابطة من السحب الرعدية، مع توقعات بهطول أمطار.

ونشر مركز الأرصاد مقطع فيديو على حسابه بمنصة “إكس”، يظهر تأثر الأجزاء الشرقية من محافظة جدة بالأتربة المثارة الناتجة من التيارات الهابطة من السحب الرعدية.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بأن الفرصة ما تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة، الرياض، الشرقية والقصيم.

في حين يستمر التوقع بهطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

https://twitter.com/NCMKSA/status/1693622240531624257/video/1