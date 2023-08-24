البيان الختامي للقمة الـ 15 لـ مجموعة بريكس بعد انضمام السعودية روبن نيفيز يترك بصمته سريعًا بدوري روشن إحباط عمليتين لترويج وتهريب المخدرات بنجران وجازان أعراض متحور كورونا الجديد ايريس وطرق الوقاية الأسهم السعودية تنهي آخر تعاملات الأسبوع باللون الأخضر هيئة الترفيه تستكمل مسيرتها المتميزة في مقرها الجديد معلومات غير دقيقة بشأن عدم حدوث أمطار مكة العنيفة منذ 60 عامًا جدة تستضيف الجولة العالمية للجيل الجديد للتنس الناتج المحلي الإجمالي لأعضاء بريكس الجدد في 2024 دولة تقرر وزن المسافرين قبل صعوط الطائرة لسبب غريب
أعلن الاتحاد السعودي للتنس، قبل قليل، رسميًا عن استضافة جدة لنهائيات الجولة العالمية للجيل الجديد للتنس لمدة 5 سنوات.
وأشار الاتحاد السعودي للتنس عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، إلى أن الجولة العالمية للجيل الجديد ستكون أول بطولة تنس رسمية تقام في السعودية.
وأوضح أن نسخة هذا العام ستُقام خلال الفترة من 28 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر 2023، في مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، بحضور أفضل 8 لاعبين في العالم تحت 21 عامًا.
ونشر حساب الاتحاد السعودي للتنس، مقطع فيديو لأبرز اللقطات من البطولة، وعلق قائلًا: “في نوفمبر.. الأنظار تتجه إلى جدة لمشاهدة أكبر حدث تنس للجيل القادم.. مرحبًا بالعالم في السعودية”.
كما أعلن حساب وزارة الرياضة الرسمي، عن تنظيم البطولة، وقال: “لـ5 أعوام مقبلة، نهائيات بطولة الجيل القادم لرابطة محترفي التنس”، وتابع: “النسخة السادسة من البطولة وللمرة الأولى في السعودية، بمدينة الملك عبدالله الرياضية”.
في نوفمبر الأنظار تتجه إلى جـدة 🎾
لمشاهدة أكبر حدث تنس للجيل القادم 🌍
مرحبًا بالعالم في السعودية 🇸🇦 pic.twitter.com/kpClTQBd3r
— الاتحاد السعودي للتنس (@sauditenfed) August 24, 2023