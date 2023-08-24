جدة تستضيف الجولة العالمية للجيل الجديد للتنس

أعلن الاتحاد السعودي للتنس، قبل قليل، رسميًا عن استضافة جدة لنهائيات الجولة العالمية للجيل الجديد للتنس لمدة 5 سنوات.

الجولة العالمية للجيل الجديد للتنس في جدة

وأشار الاتحاد السعودي للتنس عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، إلى أن الجولة العالمية للجيل الجديد ستكون أول بطولة تنس رسمية تقام في السعودية.

وأوضح أن نسخة هذا العام ستُقام خلال الفترة من 28 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر 2023، في مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، بحضور أفضل 8 لاعبين في العالم تحت 21 عامًا.

البطولة في السعودية للمرة الأولى

ونشر حساب الاتحاد السعودي للتنس، مقطع فيديو لأبرز اللقطات من البطولة، وعلق قائلًا: “في نوفمبر.. الأنظار تتجه إلى جدة لمشاهدة أكبر حدث تنس للجيل القادم.. مرحبًا بالعالم في السعودية”.

كما أعلن حساب وزارة الرياضة الرسمي، عن تنظيم البطولة، وقال: “لـ5 أعوام مقبلة، نهائيات بطولة الجيل القادم لرابطة محترفي التنس”، وتابع: “النسخة السادسة من البطولة وللمرة الأولى في السعودية، بمدينة الملك عبدالله الرياضية”.