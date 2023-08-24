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بمشاركة أفضل 8 لاعبين في العالم

جدة تستضيف الجولة العالمية للجيل الجديد للتنس

الخميس ٢٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٠ مساءً
جدة تستضيف الجولة العالمية للجيل الجديد للتنس
المواطن - فريق التحرير

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أعلن الاتحاد السعودي للتنس، قبل قليل، رسميًا عن استضافة جدة لنهائيات الجولة العالمية للجيل الجديد للتنس لمدة 5 سنوات.

الجولة العالمية للجيل الجديد للتنس في جدة

وأشار الاتحاد السعودي للتنس عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، إلى أن الجولة العالمية للجيل الجديد ستكون أول بطولة تنس رسمية تقام في السعودية.

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الاتحاد السعودي للتنس
شعار اتحاد التنس السعودي – المصدر @sauditenfed

وأوضح أن نسخة هذا العام ستُقام خلال الفترة من 28 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر 2023، في مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، بحضور أفضل 8 لاعبين في العالم تحت 21 عامًا.

الجولة العالمية للجيل الجديد للتنس في جدة 1
موعد البطولة

البطولة في السعودية للمرة الأولى

ونشر حساب الاتحاد السعودي للتنس، مقطع فيديو لأبرز اللقطات من البطولة، وعلق قائلًا: “في نوفمبر.. الأنظار تتجه إلى جدة لمشاهدة أكبر حدث تنس للجيل القادم.. مرحبًا بالعالم في السعودية”.

كما أعلن حساب وزارة الرياضة الرسمي، عن تنظيم البطولة، وقال: “لـ5 أعوام مقبلة، نهائيات بطولة الجيل القادم لرابطة محترفي التنس”، وتابع: “النسخة السادسة من البطولة وللمرة الأولى في السعودية، بمدينة الملك عبدالله الرياضية”.

الجولة العالمية للجيل الجديد للتنس في جدة 2
جانب من منافسات البطولة

 

 

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