جدة تستضيف مؤتمر استدامة الصناعات البحرية 4 سبتمبر معرض سيتي سكيب العالمي بالرياض 10 سبتمبر وظائف بـ مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون وزارة الدفاع تعلن عن وظائف شاغرة في عدة تخصصات طريقة إخفاء وضع الأونلاين في تطبيق إنستغرام طرح لائحة نظام معالجة المنشآت المالية المهمة للاستطلاع وزارة الاقتصاد والتخطيط تعلن عن وظائف شاغرة أمانة القصيم تطرح فرصة إنشاء وتشغيل هايبر ماركت في طريق الملك سلمان إتاحة طباعة البطاقة الجمركية للسيارات إلكترونيًا شركة البحر الأحمر وتخصصي تبوك ينفذان فرضية هبوط طائرة إخلاء طبي
تستضيف مدينة جدة خلال الفترة من 6 – 4 سبتمبر المقبل، فعاليات مؤتمر استدامة الصناعة البحرية 2023، الذي تنظمه الهيئة العامة للنقل تحت شعار “الابتكار من أجل مستقبل أخضر” بفندق الريتز كارلتون، بمشاركة أكثر من 50 متحدثاً من خبراء القطاع البحري, والعديد من المهتمين المحليين والدوليين ومجموعة من السفراء الممثلين الدائمين لدى المنظمة البحرية الدولية.
ويهدف المؤتمر إلى إبراز دور المملكة بصفة عامة في القطاع البحري والتعريف بمنجزاتها ومبادراتها لحماية البيئة البحرية لما توليه المملكة من اهتمام كبير بتطوير وتحسين الصناعة البحرية الدولية, وذلك من خلال التعاون المشترك مع الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية لرفع معايير السلامة وحماية البيئة البحرية والعنصر البشري.
كما يناقش المؤتمر الاستدامة في الصناعة البحرية، وتأثير الصناعة على البيئة، إضافة إلى الابتكار في التقنيات الحديثة، وبناء القدرات البشرية، بجانب تنظيمه حزمة من ورش العمل، ومشاركة 2000 عارض لتغطية أكثر من 50 معرضاً مصاحباً.