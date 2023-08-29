جدة تستضيف مؤتمر استدامة الصناعات البحرية 4 سبتمبر

تستضيف مدينة جدة خلال الفترة من 6 – 4 سبتمبر المقبل، فعاليات مؤتمر استدامة الصناعة البحرية 2023، الذي تنظمه الهيئة العامة للنقل تحت شعار “الابتكار من أجل مستقبل أخضر” بفندق الريتز كارلتون، بمشاركة أكثر من 50 متحدثاً من خبراء القطاع البحري, والعديد من المهتمين المحليين والدوليين ومجموعة من السفراء الممثلين الدائمين لدى المنظمة البحرية الدولية.

القطاع البحري بالسعودية

ويهدف المؤتمر إلى إبراز دور المملكة بصفة عامة في القطاع البحري والتعريف بمنجزاتها ومبادراتها لحماية البيئة البحرية لما توليه المملكة من اهتمام كبير بتطوير وتحسين الصناعة البحرية الدولية, وذلك من خلال التعاون المشترك مع الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية لرفع معايير السلامة وحماية البيئة البحرية والعنصر البشري.

كما يناقش المؤتمر الاستدامة في الصناعة البحرية، وتأثير الصناعة على البيئة، إضافة إلى الابتكار في التقنيات الحديثة، وبناء القدرات البشرية، بجانب تنظيمه حزمة من ورش العمل، ومشاركة 2000 عارض لتغطية أكثر من 50 معرضاً مصاحباً.