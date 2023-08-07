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وسط منافسة قوية لحصد اللقب

جدول نصف نهائي كأس الملك سلمان والقنوات الناقلة

الإثنين ٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٦ مساءً
جدول نصف نهائي كأس الملك سلمان والقنوات الناقلة
المواطن - فريق التحرير

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يترقب الجمهور جدول نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023، وسط منافسة قوية بين الفرق، أملًا في الظهور بشكل مميز وحصد اللقب.

جدول نصف نهائي كأس الملك سلمان

وجاء جدول نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية، كالتالي؛ الشرطة العراقي ضد النصر، عند الساعة السادسة مساء يوم الأربعاء المقبل، على ملعب الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها.

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النصر
لاعبو النصر – المصدر @UAFAAC

وفي مواجهة سعودية؛ يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد الشباب، عند الساعة التاسعة مساء يوم الأربعاء، على استاد مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف، وذلك وفقًا لجدول نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية.

ومن المقرر أن يتم إذاعة مباريات نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية عبر قنوات SSC، بالإضافة إلى منصة شاهد.

جدول نصف نهائي كأس الملك سلمان
الفرق المتأهلة لنصف النهائي – المصدر @UAFAAC

الفرق بكأس الملك سلمان للأندية

وخطف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشرطة العراقي أولى بطاقات التأهل إلى نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية بعد تغلبه على السد القطري بنتيجة 4\2، فيما تجاوز الهلال عقبة الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر من الإطاحة بالرجاء المغربي حامل لقب النسخة الماضية من البطولة، بعد الفوز عليه بنتيجة 3\1، فيما نجح الشباب في خطف بطاقة التأهل بعدما تجاوز الوحدة الإماراتي بركلات الترجيح.

الشباب
لاعبو الشباب – المصدر @UAFAAC

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