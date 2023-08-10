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أنهت معاناة استمرت لأكثر من 16 عاماً

جراحة أربطة متعددة بتخصصي بريدة تعيد لشاب ثلاثيني ثبات حركة الركبة

الخميس ١٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٠ مساءً
جراحة أربطة متعددة بتخصصي بريدة تعيد لشاب ثلاثيني ثبات حركة الركبة
المواطن - فريق التحرير

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نجح أطباء جراحة المفاصل والعظام في مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة بترميم أربطة الركبة لشاب مريض يبلغ من العمر 36 عاماً، وإعادة الاستقرار الحركي والثبات الموضعي لها عقب معاناة استمرت أكثر من 16 عاماً مضت.

وأوضح تجمع القصيم الصحي أن المريض وهو في منتصف الثلاثينيات من عمره تعرض لإصابة في الركبة اليسرى خلال السنوات الماضية تسبب له بحدوث آلام شديدة وعدم استقرار وثبات للركبة منذ نحو ثماني سنوات، إلا أن الأعراض تزايدت خلال السنتين الأخيرة، حيث كان المريض قد أجرى قبل 16 عاماً عملية ترميم للرباط المتصالب الخلفي.

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وقال التجمع إن المعاينة السريرية للمريض بينت عدم استقرار وضعية الركبة، مما دفع الأطباء لعمل المزيد من الفحوصات والأشعة للمريض والتي أظهرت وجود قطع بالرباط المتصالب الأمامي وكذلك الخلفي مع وجود قطع بالغضاريف الهلالية لنفس الركبة والتي على أثرها قرر الفريق الطبي إجراء عملية للمريض وتم تحويله لقسم العمليات.

وذكر التجمع أنه خلال التدخل الجراحي تمت عملية ترميم الرباط المتصالب الخلفي باستخدام وتر المأبض (hamstring) ومن ثم ترميم للرباط المتصالب الأمامي باستخدام الرباط الرضفي Bone-Patellar Tendon-Bone (BPTB) مع استئصال جزئي للغضروف الهلالي المتضرر عن طريق المنظار، وقد تم التأكد من ثبات واستقرار ركبة المريض بعد نهاية العملية التي تكللت ولله الحمد بالنجاح والمتابعة في العيادة المختصة بالمستشفى.

جدير بالذكر أن مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة أجرى 8656 عملية جراحية متنوعة خلال النصف الأول من العام الحالي 2023م

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