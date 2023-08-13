جماهير الأهلي تستغيث: التركي ديميرال مرفوض في نادينا

رفضت فئات عريضة من جماهير أهلي جدة، فكرة رغبة إدارة النادي برئاسة خالد العيسة التحرك والتعاقد مع اللاعب التركي ميري ديميرال مدافع نادي أتالانتا الإيطالي وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان الأهلي نجح حتى الآن في ضم الفرنسي آلان ماكسيمين والجزائري رياض محرز والسنغالي إدوارد ميندي والبرازيلي روبيرتو فيرمينيو، كما ذكرت بعض التقارير أن اسم اللاعب التركي ارتبط بالانتقال للنادي الأهلي صيف العام الحالي.

ورفضت جماهير الراقي عبر منصة “إكس” طرح اسم المدافع التركي ميري ديميرال صاحب الـ 25 عامًا على النادي؛ وذلك بسبب تواضع مستواه وكثرة إصاباته مؤخرًا.

كما استغاثت جماهير الأهلي بـ عبدالعزيز العنقري عضو مجلس إدارة الأهلي لإيقاف الصفقة وعدم إتمامها.

ميري ديميرال

وكان اللاعب التركي رحل عن صفوف يوفنتوس الإيطالي في العام الماضي وانضم لنادي أتالانتا كما سبق له اللعب في صفوف فريق سبورتينج لشبونة البرتغالي وساسولو الإيطالي كما يلعب مع المنتخب التركي الأول منذ عام 2018.

وفي وقت سابق، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لـ معلق برازيلي وجه الشكر إلى رابطة دوري المحترفين السعودي ولـ دوري روشن، بسبب كاميرا نقل استُخدمت في مباراة الأهلي والحزم، أول أمس في افتتاح دوري روشن.

وقال المعلق البرازيلي الذي كان يعلق على أحداث المباراة المنقولة على إحدى القنوات البرازيلية: “هذا التطور الذي نريده شكرًا لـ الدوري السعودي فهم يملكون كاميرا نقل متطورة لطالما طالبنا بها في البرازيل، شكرًا لكم”.