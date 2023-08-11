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الاتحاديون انتقدوا عدم ضم صفقات قوية باستثناء بنزيما وكانتي وفابينيو

جماهير الاتحاد بعد صفقات الفريق: أنقذونا

الجمعة ١١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٢ صباحاً
جماهير الاتحاد بعد صفقات الفريق: أنقذونا
المواطن - محمد سمعه

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طالبت جماهير نادي الاتحاد، إدارة أنمار الحائلي بضم صفقات قوية من العيار الثقيل وذلك قبل أقل من 24 ساعة على بداية الموسم الجديد 2023/ 2024 في دوري روشن السعودي.

وكان العميد نجح حتى الآن في ضم الفرنسي كريم بنزيما ومواطنه نغولو كانتي، بالإضافة إلى البرتغالي جوتا والبرازيلي فابينيو.

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اللاعب البرتغالي لم ينجح حتى الآن في فرض نفسه على التشكيلة الأساسية للعميد حيث لم يظهر بالأداء الفني المقنع منذ بداية مباريات الاتحاد في البطولة العربية حتى الخروج من دور ربع النهائي.

جماهير العميد طالبت بتدخل محبي العميد ومساعدة الفريق ماليًّا لجلب مزيد من الصفقات من أجل المنافسة على الألقاب خاصة أن العميد سينافس على العديد من البطولات مثل دوري روشن وكأس الملك والسوبر السعودي وكأس العالم للأندية.

مم يعاني الاتحاد ؟

وطالبت جماهير العميد برحيل كل الأجانب المتواجدين في النادي حاليًّا ومنهم جوتا مع الإبقاء على كانتي وبنزيما والبرازيلي فابينيو الذي لم يشارك حتى الآن، كون اسمه غير مدرج في قائمة الفريق الذي شارك في بطولة كأس الملك سلمان للأندية.

الاتحاد
لاعبو الفريق – المصدر @UAFAAC

وتوجهت جماهير العميد بالانتقاد إلى إدارة الحائلي بسبب عدم استغلال دعم صندوق الاستثمارات العامة السعودي في جلب صفقات تفيد الفريق على المدى البعيد، خاصة أن نمر جدة سيشارك في بطولة كأس العالم للأندية كممثل عن السعودية في ديسمبر المقبل.

وكان اسم اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله ارتبط بالرحيل عن الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتشير التقارير إلى أن النجم المغربي قد يرحل إلى الدوري القطري في ظل اهتمام نادي الريان بالتعاقد معه، كما أن بعض الجماهير الشبابية أعربت عن رغبتها في ضم النجم المغربي في حال غادر الاتحاد لتعويض رحيل الأرجنتيني كريستيان جوانكا.

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