جماهير الهلال الأكثر حضورًا بالجولة الثانية

حرصت جماهير الهلال على دعم الفريق الأول لكرة القدم بأعداد كبيرة، خلال مواجهة الفيحاء، والتي شهدت تقديم النجم البرازيلي نيمار كلاعب جديد في صفوف الأزرق.

جمهور الهلال يتصدر

وأشار حساب دوري روشن السعودي الرسمي عبر منصة “إكس”، إلى أن نادي الهلال يتصدر قائمة الأكثر حضورًا جماهيريًا ضمن منافسات الجولة الثانية بـ59 ألفًا و600 مشجعًا.

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد الفيحاء على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1/ 1، حيث تقدم الضيوف أولًا عن طريق فاشيون ساكالا، وسجل عبدالله الحمدان التعادل.

وشهدت المباراة حضورًا جماهيريًّا كبيرًا، نظرًا لتقديم نيمار، بجانب مالكوم وحارس المرمى المغربي ياسين بونو، حيث أعد المشجعون تيفو يحمل كلمة WELCOME، وصورة لوجه النجم البرازيلي، للترحيب به.

الزعيم يُلاقي الخليج

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره الرائد، مساء يوم الخميس المقبل، على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية، في الجولة الثالثة من بطولة دوري روشن السعودي.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الزعيم المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 4 نقاط، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد الترتيب بدون رصيد، بعد خسارته في أول جولتين.