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خلال مواجهة الفيحاء المقبلة

جماهير الهلال تُجهز تيفو خاصًا لـ نيمار

الخميس ١٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٠ مساءً
جماهير الهلال تُجهز تيفو خاصًا لـ نيمار
المواطن - فريق التحرير

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تجهز جماهير نادي الهلال، لاستقبال خاص للنجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، خلال مواجهة الفريق الأول لكرة القدم المقبلة أمام الفيحاء.

تيفو خاص لاستقبال نيمار

ونجح الهلال مؤخرًا في التعاقد مع نيمار، حيث وقع على عقد لمدة موسمين رياضيين، ليُمثل صفوف الفريق الأول لكرة القدم حتى عام 2025، حيث جرت مراسم توقيع العقود في العاصمة الفرنسية باريس.

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وأكد طلال العتيبي عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، أن الجماهير الهلالية ستقوم بتحضير تيفو لمواجهة يوم السبت المقبل، سيكون خاصة بالواجهة فقط، وللنجم نيمار، مشددًا على أن هذه الصفقة لابد أن تُقدر.

نيمار
النجم البرازيلي بقميص الهلال – المصدر @Alhilal_FC

وتفاعلت الجماهير مع حديث العتيبي بشأن التيفو، وطالب أن تكون المدرجات ممتلئة بالكامل، وتساءلوا عن موعد طرح التذاكر، مؤكدين أنه لاعب عظيم ويستحق التقدير، كما طالبوا بدعم الصفقات الجديدة في اللقاء.

ووصفت الجماهير الهلالية صفقة نيمار بالأعظم والأنجح في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، خاصة أنه في أوج عطائه، حيث إنه لم يتجاوز الـ31 عامًا، ويستطيع التألق مع الفريق لعدة أعوام قادمة.

نيمار
النجم البرازيلي بقميص الهلال – المصدر @Alhilal_FC

الهلال يستعد لمواجهة الفيحاء

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد الفيحاء، مساء يوم السبت المقبل، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي.

أبها والهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

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