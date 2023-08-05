جماهير الهلال والاتحاد يتوافدون إلى ملعب الطائف

بدأت جماهير ناديي الهلال والاتحاد في التوافد على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف، وذلك لمتابعة مباراة الفريقين اليوم في ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية.

الهلال والاتحاد

وتنطلق المباراة اليوم، في التاسعة مساءً بتوقيت المملكة، حيث تقام على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية وتنقل عبر قناة SSC، كما أن أسعار التذاكر تراوحت من 25 ريالًا إلى 550 ريالًا في مختلف فئات المقاعد في الملعب.

جدير بالذكر أن الفائز من مباراة الاتحاد ضد الهلال سيواجه الفائز من مباراة الشباب والوحدة الإماراتي في دور نصف النهائي.

وكان الاتحاد تأهل إلى ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية متصدرًا المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، بينما تأهل الهلال ثانيًا عن المجموعة الثانية.

ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية

وبدأت مباريات ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية 2023 اليوم بإقامة مباراة السد القطري والشرطة العراقي، في السادسة مساءً بتوقيت المملكة، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة.

المباراة الثانية ستكون كلاسيكو الكرة السعودية بين فريقي الهلال والاتحاد وتنطلق في التاسعة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف.

وتُستكمل مباريات ربع النهائي في بطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023 يوم غد الأحد بإقامة مباراة الرجاء المغربي والنصر السعودي في السادسة مساءً بتوقيت المملكة.

المباراة الثانية بين فريقي الشباب والوحدة الإماراتي وتنطلق في التاسعة مساءً على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية.