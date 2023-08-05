Icon

وظائف إدارية شاغرة لدى شركة KPMG Icon الاكتئاب والهلاوس وتشوه الأجنة تأثيرات ناتجة عن تعاطي الحشيش Icon فقدان شخص من طاقم القاطرة الغارقة في قناة السويس Icon الشرطة يُمطر شباك السد القطري برباعية ويعبر لنصف النهائي Icon وظائف شاغرة بشركة الحفر العربية Icon وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي Icon شكوى من ارتفاع أسعار السيارات في السعودية Icon تشكيل مباراة الهلال والاتحاد بـ كأس الملك سلمان للأندية Icon وظائف شاغرة في شركة Baker Hughes Icon جماهير الهلال والاتحاد يتوافدون إلى ملعب الطائف Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
استعدادًا لمباراة الفريقين الليلة في البطولة العربية

جماهير الهلال والاتحاد يتوافدون إلى ملعب الطائف

السبت ٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٧:٤١ مساءً
جماهير الهلال والاتحاد يتوافدون إلى ملعب الطائف
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

بدأت جماهير ناديي الهلال والاتحاد في التوافد على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف، وذلك لمتابعة مباراة الفريقين اليوم في ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية.

الهلال والاتحاد

وتنطلق المباراة اليوم، في التاسعة مساءً بتوقيت المملكة، حيث تقام على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية وتنقل عبر قناة SSC، كما أن أسعار التذاكر تراوحت من 25 ريالًا إلى 550 ريالًا في مختلف فئات المقاعد في الملعب.

قد يهمّك أيضاً
بنزيما يقود التشكيل المثالي للجولة الأولى بالبطولة العربية

بنزيما يقود التشكيل المثالي للجولة الأولى بالبطولة العربية

مثول ترامب أمام المحكمة اليوم في ثالث قضية يواجهها

مثول ترامب أمام المحكمة اليوم في ثالث قضية يواجهها

جدير بالذكر أن الفائز من مباراة الاتحاد ضد الهلال سيواجه الفائز من مباراة الشباب والوحدة الإماراتي في دور نصف النهائي.

وكان الاتحاد تأهل إلى ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية متصدرًا المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، بينما تأهل الهلال ثانيًا عن المجموعة الثانية.

جماهير الهلال والاتحاد

ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية

وبدأت مباريات ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية 2023 اليوم بإقامة مباراة السد القطري والشرطة العراقي، في السادسة مساءً بتوقيت المملكة، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة.

جماهير الهلال والاتحاد

المباراة الثانية ستكون كلاسيكو الكرة السعودية بين فريقي الهلال والاتحاد وتنطلق في التاسعة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف.

وتُستكمل مباريات ربع النهائي في بطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023 يوم غد الأحد بإقامة مباراة الرجاء المغربي والنصر السعودي في السادسة مساءً بتوقيت المملكة.

المباراة الثانية بين فريقي الشباب والوحدة الإماراتي وتنطلق في التاسعة مساءً على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية.

جماهير الهلال والاتحاد

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الشيف بوراك يقاضي والده بتهمة الاحتيال
مشاهير

الشيف بوراك يقاضي والده بتهمة الاحتيال

مشاهير
وظائف شاغرة لدى روشن العقارية في 3 مدن
وظائف

وظائف شاغرة لدى روشن العقارية في 3...

وظائف
أبرز الخدمات المقدمة بمراكز عناية لضيوف الرحمن
السعودية اليوم

أبرز الخدمات المقدمة بمراكز عناية لضيوف الرحمن

السعودية اليوم
آخر تطورات مفاوضات الأهلي ورياض محرز
آخر الاخبار

آخر تطورات مفاوضات الأهلي ورياض محرز

آخر الاخبار
تطبيق تجزئة الأوراق المالية لشركة أنعام القابضة
السوق

تطبيق تجزئة الأوراق المالية لشركة أنعام القابضة

السوق
طالبان: لا يحق لأي شخص خارج أفغانستان التدخل بشؤون فتياتنا
العالم

طالبان: لا يحق لأي شخص خارج أفغانستان...

العالم
ثنائي الزمالك مهددان بالغياب ضد الأهلي
الرياضة

ثنائي الزمالك مهددان بالغياب ضد الأهلي

الرياضة
زوار جدة يستمتعون بهواية ركوب الدراجات المائية
السعودية اليوم

زوار جدة يستمتعون بهواية ركوب الدراجات المائية

السعودية اليوم