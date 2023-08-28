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ترجمة للعلاقات المميزة بين البلدين

جمهورية القمر تدعم استضافة السعودية لمعرض إكسبو 2030

الإثنين ٢٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٧ مساءً
جمهورية القمر تدعم استضافة السعودية لمعرض إكسبو 2030
المواطن - واس

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أكد وزير خارجية جمهورية القمر المتحدة ظاهر ذو الكمال، دعم بلاده لطلب المملكة العربية السعودية استضافة معرض إكسبو 2030 في الرياض.

استضافة السعودية معرض إكسبو

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقب لقاء المستشار بالديوان الملكي الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، مع الرئيس العقيد عثمان غزالي، رئيس جمهورية القُمر المتحدة، معربًا عن ترحيب بلاده بعقد المملكة العربية السعودية هذا العام “القمة السعودية الإفريقية الأولى، والقمة العربية الإفريقية الخامسة” في الرياض.

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من جهته عبّر المستشار قطان، عن شكر وتقدير السعودية لهذا الدعم الذي يُعد ترجمة للعلاقات المميزة بين البلدين الشقيقين.

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