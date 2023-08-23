حان وقت ارتداء أقنعة كورونا مرة أخرى

إذا كنت معرضًا لخطر كبير للإصابة بمرض خطير أو الوفاة بسبب فيروس كورونا، فقد حان الوقت لارتداء أقنعة كورونا مرة أخرة، بحسب نصائح خبراء الأمراض القلبية والمزمنة.

انتشار كورونا

ونصح مجموعة من الخبراء في مجال الصحة العامة، بالعودة إلى ما كان عليه العالم منذ عامين عبر ارتداء أقنعة N95 ووضعها بشكل مريح على أنفك وفمك لحماية نفسك من موجة جديدة لفيروس كورونا تنتشر في الغرب وبالمنطقة العربية أيضًا.

وقال الدكتور جوناثان راينر، طبيب القلب، إن هذه النصيحة يجب أن يلتزم بها كبار السن فهم المجموعة الأكثر عرضة لخطر المضاعفات بعد الإصابة بمتحورات كوفيد”.

فئات معرضة للخطر

يرصد مسؤولو الصحة على مستوى العالم سلالة جديدة من فيروس كوفيد-19، نظرًا لاحتوائها على عدد أكبر من الطفرات، ما يجعل الوقاية منها وعلاجها أكثر صعوبة، كما أن أعراضها تبدأ قبل أسبوع من الاختبار الإيجابي للفيروس، ومع وصول موجة جديدة من فيروس كورونا إلى الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط ، عادت الأسئلة حول اللقاحات والحجر الصحي والاختبارات.

وأضاف الدكتور جوناثان راينر، طبيب القلب، أن المجموعات الأخرى المعرضة للخطر هم الأشخاص المصابون بداء السكري، أو السرطان، أو أمراض الكبد المزمنة، أو أمراض الكلى أو الرئة، أو زرع الأعضاء أو الخلايا الجذعية، أو فيروس نقص المناعة البشرية أو غيره من حالات ضعف المناعة، أو من لديه تاريخ من أمراض القلب أو السكتة الدماغية، أو الخرف أو مشاكل الصحة العقلية.

أهمية ارتداء أقنعة كورونا

وقال راينر، الأستاذ في كلية الطب والصحة بجامعة جورج واشنطن: “إذا كنت مقدم رعاية لشخص معرض لخطر الإصابة بمضاعفات كورونا، فيجب التفكير في وضع قناع في الأماكن العامة”.

وأضاف: “بما أن الأقنعة الأكثر فعالية هي N95 المتوفرة الآن بسهولة، فهذا هو نوع القناع الذي يجب عليك ارتداؤه”.

أعراض متحور إيريس

ولا يوجد أي تغيير في أعراض EG.5 في الوقت الحالي، ولكن تبدو أعراض EG.5 مشابهة جدًّا لأعراض أوميكرون القياسية، وتشمل:

السعال

التهاب الحلق

سيلان الأنف

العطس

التعب

الصداع

آلام العضلات

تغير حاسة الشم

وقد يتطور إلى بعض المشاعر الأكثر أهمية بصعوبة في التنفس مع انتشار العدوى في رئتيك، وتوجد مجموعات معينة معرضة بشكل أكبر للإصابة بأمراض أو مضاعفات شديدة، بما في ذلك الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عامًا والذين يعانون من نقص المناعة أو من يعانون حالات طبية أساسية.

وبلغ معدل الانتشار العالمي لـمتحور إي جي فايف 17.4%. وقالت منظمة الصحة العالمية: “هذا ارتفاع ملحوظ عن البيانات التي تم الإبلاغ عنها قبل أربعة أسابيع، عندما كان معدل الانتشار العالمي لـ EG.5 يبلغ 7.6%”.