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قادمًا من ستراسبورج الفرنسي

حبيب ديالو يصل الرياض تمهيدًا للانضمام إلى الشباب

الأحد ١٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٤ مساءً
حبيب ديالو يصل الرياض تمهيدًا للانضمام إلى الشباب
المواطن - محمد سمعه

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أعلن نادي الشباب قبل قليل عن وصول اللاعب السنغالي حبيب ديالو إلى العاصمة الرياض وذلك تمهيدًا للانضمام إلى الليث قادمًا من نادي ستراسبورج الفرنسي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

حبيب ديالو يخضع للفحص الطبي غدًا

وسيخضع حبيب ديالو صاحب الـ 27 عامًا غدًا الاثنين، للفحص الطبي في أحد المراكز الطبية المتخصصة قبل التوقيع على عقد الانضمام لـ الشباب رسميًا.

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ولعب حبيب ديالو مع نادي ميتز الفرنسي ونادي بريست الفرنسي وانضم لفريق ستراسبورج في عام 2020 كما فاز مع المنتخب السنغالي بلقب كأس أمم إفريقيا 2021.

وفي سياق آخر، رفضت جموع عريضة من جماهير نادي الشباب إعارة المدافع حسان تمبكتي لنادي الاتحاد وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

حبيب ديالو

إعارة حسان تمبكتي لـ الاتحاد

وأكدت قنوات الكأس، مساء اليوم الأحد، أن إدارة نادي الشباب وافقت مبدئيًا على انتقال تمبكتي إلى الاتحاد على سبيل الإعارة لمدة موسم رياضي واحد.

وأشارت عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، إلى أن الإدارة الشبابية اشترطت لرحيل تمبكتي إلى الاتحاد؛ الحصول على مقابل مالي وإعارة عبدالرحمن العبود إلى صفوف الليوث خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

حبيب ديالو

جماهير الشباب عبر منصة ” إكس” رفضت رحيل تمبكتي إلى الاتحاد حتى لا يتأثر الليث بالسلب في الموسم الحالي.

ووجهت جماهير الشباب تحذيرًا إلى خالد الثنيان بعدم التفريط في خدمات تمبكتي وذلك خلال الموسم الحالي.

ويأمل الاتحاد في حسم صفقة حسان تمبكتي، حيث يرغب المدرب البرتغالي نونو سانتو في تدعيم دفاع الفريق الأول لكرة القدم، بعد إصابة المصري الدولي أحمد حجازي بقطع في الرباط الصليبي وخضوعه لعملية جراحية.

حبيب ديالو

ويُعد حسان تمبكتي، من الركائز الأساسية في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، ويمتد تعاقده حتى عام 2026، ليرتبط اسمه بأندية الاتحاد، الهلال، النصر والأهلي، الذين يرغبون في تدعيم دفاعهم.

وأكدت تقارير مؤخرًا أن تمبكتي يمتلك عرضًا تبلغ قيمته 100 مليون ريال، ليكون صاحب أضخم صفقة انتقال محلية في تاريخ بطولة الدوري السعودي، حيث لم يصل أي لاعب إلى هذا المبلغ من قبل.

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