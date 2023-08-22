حريق ضخم يعطل الملاحة في مضيق الدردنيل بتركيا

ذكرت وزارة النقل التركية ووكالة تريبيكا للشحن اليوم الثلاثاء أن حركة الملاحة البحرية من بحر إيجه إلى بحر مرمرة توقفت بسبب حريق غابات في منطقة جناق قلعة شمال غرب البلاد.

حريق الغابات

وأفادت تريبيكا بتوقف حركة الملاحة في الدردنيل في كلا الاتجاهين اليوم الثلاثاء الساعة 18:45 (1545 بتوقيت جرينتش) بسبب الاستعانة بالطائرات للمساعدة في احتواء حريق الغابات في المنطقة بنقل الماء بشكل آمن من البحر.

ويمثل مضيق الدردنيل طريق شحن محوريًا للسفن المبحرة بين أوروبا وآسيا، وهو ممر ضيق له أهمية تاريخية ويربط بحر إيجه بالبحر الأسود.

وذكرت وكالة تريبيكا أن 15 سفينة متجهة شمالا و19 متجهة جنوبًا توقفت على جانبي الممر المائي.

وتابعت أن إحدى السفن المتجهة شمالا وخمسًا من المتجهة جنوبًا كبيرة الحجم ويبلغ طولها أكثر من 200 متر.

وتنتظر السفن الأكبر حتى صباح غد الأربعاء حتى تبحر في المضيق في وضح النهار.

وقالت الوكالة إنه كان من المقرر في البداية مرور السفن الصغيرة اليوم الثلاثاء.

وذكرت وزارة النقل في تركيا في بيان: تستعد زوارق القطر للتدخل إن امتد الحريق إلى الواجهة البحرية، ما يوفر دعمًا إضافيًا لعمليات إخماد الحريق الجارية.

وأردف وزير الزراعة والغابات إبراهيم يومقلي أن حريق الغابات أدى إلى إخلاء ست قرى.