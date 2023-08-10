حظر فيلم “باربي” في الكويت

حظرت الكويت عرض فيلم “باربي”، فيما اتخذت الحكومة اللبنانية خطوات من أجل فرض حظر مماثل، باعتبار أن الفيلم يتعارض مع القيم الدينية والأسرية.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية، أن لجنة رقابة الأفلام السينمائية قررت منع فيلمي “باربي” و”توك تو مي” من العرض.

منع كل ما يخدش الآداب العامة

وأرجعت اللجنة القرار إلى حرصها “على منع كل ما يخدش الآداب العامة أو يحرض على مخالفة النظام العام والعادات والتقاليد”.

ولجنة مراقبة أشرطة الأفلام تابعة لجهاز الأمن العام الذي يتبع بدوره وزارة الداخلية، وهو المسؤول تقليديا عن قرارات الرقابة.

الفيلم يتعارض مع القيم الدينية

وتحرك وزير الثقافة اللبناني محمد المرتضى، الأربعاء، لمنع عرض فيلم (باربي) في البلاد، قائلا إنه يتعارض مع القيم الدينية.

وأضاف البيان: “الفيلم يخالف بمحتواه الآداب والقيم لا سيما قيمة الأسرة، ويخالف المبادئ الوجدانية والأخلاقية والإيمانية التي تشكل الحصن الحصين للمجتمع اللبناني”

وبناء على قرار المرتضى، أحال وزير الداخلية بسام مولوي الفيلم إلى لجنة مراقبة أشرطة الأفلام المعدة للعرض لمراجعته وتقديم توصيات

وحث مجلس الوزراء اللبناني، يوم الثلاثاء، المواطنين على “التمسك” بالقيم الأسرية بعد اجتماع مع البطريرك بشارة بطرس الراعي، لكنه لم يذكر مجتمع الميم تحديداً.