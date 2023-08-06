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إثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة

حقيقة وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم

الأحد ٦ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٦ مساءً
حقيقة وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم
المواطن - فريق التحرير

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تداول متابعون على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.

تصريحات الأسرة

ووفقًا لوسائل إعلام مصرية، نفت مصادر من الأزهر والأوقاف، مقربة من أسرة العالم الجليل، الأنباء جملة وتفصيلًا.

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ويتمتع الشيخ أحمد عمر هاشم بصحة جيدة، ولم يحدث له شيء، لافتة إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها تداول مثل تلك الأخبار عن العالم الجليل، وفقًا لوسائل إعلام مصرية.

ليست الأولى

من المعروف أن هذه الإشاعة ليست الأولى التي يتم فيها تداول مثل ذلك الخبر، حيث كان آخرهم عام 2018، ووقتها خرج الشيخ بنفسه ليرد على تلك الأنباء.

وقال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وقتها: إن الإشاعة التي خرجت حول وفاته، ليست الأولى من نوعها، ولكن هناك بعض العملاء المأجورين تديرهم أهواء مشبوهة ضد علماء الإسلام والإسلام نفسه، وهم لم يجدوا شيئًا يقولونه إلا أن يستخفوا بقدر الله.

واختتم أن الموت قدر الله والاستخفاف به وجعله تمثيلًا وادعاء وإشاعة على الناس، يعد معاندة لقدر الله.

احمد عمر هاشم

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