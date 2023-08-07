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التذاكر ستطرح مساء اليوم

حكيم وخالد سليم ومصطفى حجاج على مسرح بنش مارك في جدة

الإثنين ٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٢ صباحاً
حكيم وخالد سليم ومصطفى حجاج على مسرح بنش مارك في جدة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت منصة عيشها التابعة للهيئة العامة للترفيه، عن تنظيم حفل يجمع كل من حكيم والفنان خالد سليم والفنان مصطفى حجاج على مسرح بنش مارك في جدة، ضمن حفلات جدة.

ولفتت المنصة عبر منشور بمنصة إكس، إلى أن التذاكر ستطرح مساء اليوم عبر المنصة.

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أكثر من 4 ملايين زائر

وشهدت منصة عيشها، إحدى مبادرات الهيئة العامة للترفيه، ارتفاعًا غير مسبوق في عدد زياراتها خلال النصف الأول من عام 2023، إذ تضاعف بنسبة 500% مقارنة بالمدة نفسها من العام السابق 2022.

عدد الزوار

وبلغ عدد زوار منصة عيشها خلال النصف الأول من العام الحالي أكثر من 4 ملايين زائر، بينما بلغ خلال الفترة نفسها من العام الماضي أكثر من 650 ألف زائر، أما في عام 2022 كاملًا فقد بلغ عدد الزوار أكثر من 3 ملايين زائر، بزيادة تجاوزت المليون زائر عند مقارنة النصف الأول من العام الجاري بعام 2022.

 

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