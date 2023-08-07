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حجز التذاكر متاح عبر منصة عيشها

حكيم وخالد سليم ومصطفى حجاج يطربون جمهور جدة

الإثنين ٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٠ مساءً
حكيم وخالد سليم ومصطفى حجاج يطربون جمهور جدة
المواطن - فريق التحرير

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يشهد مسرح بنش مارك في جدة حفلًا غنائيًّا يحييه الفنانون حكيم وخالد سليم ومصطفى حجاج، يوم الجمعة القادم 11 أغسطس الجاري.

تفاصيل الحفل

أعلنت منصة عيشها عن الحفل في منشور بموقع إكس، قائلة: موعودين بأجواء طربية مميزة مع الفنانين حكيم، خالد سليم، مصطفى حجاج على مسرح بنش مارك جدة.

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وأوضحت المنصة أنه يمكن حجز تذاكر الحفل من خلال الموقع الإلكتروني –اضغط هنا-.

منصة عيشها

يذكر أن منصة عيشها، شهدت ارتفاعًا غير مسبوق في عدد زياراتها خلال النصف الأول من عام 2023، إذ تضاعف بنسبة 500% مقارنة بالمدة نفسها من العام السابق 2022، وبلغ عدد زوار منصة عيشها خلال النصف الأول من العام الحالي أكثر من 4 ملايين زائر.

وتسهم منصة عيشها في دعم المنشآت العاملة في قطاع الترفيه، بما يؤدي إلى تمكينها ورفع مساهمتها في الناتج المحلي، وتعظيم أثرها الاقتصادي، من خلال الترويج للأنشطة والفعاليات الترفيهية، وإتاحة مرجع وتقويم محدث وتفاعلي بطريقة سهلة لاستكشاف كافة المعلومات اللازمة.

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