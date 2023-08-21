حملة لتقديم أعمال فنية من الأغطية البلاستيكية بجدة

احتفلت أمانة محافظة جدة بحصولها على رقم قياسي جديد بأكبر جدارية في العالم من الأغطية البلاستيكية المعاد استخدامها، ضمن جهودها لدعم المبادرات المجتمعية.

وأوضح مدير عام المسؤولية المجتمعية هاني حمودة لـ “قناة الإخبارية” أن أمانة محافظة جدة داعمة وحاضنة لكل من لديه شغف وأحلام، مدللًا على ذلك بوصول المتطوعين بالأمانة إلى 40 ألف متطوع .

وأوضح أن الأغطية البلاستيكية ساهمت في عمل الجدارية، داعيًا المجتمع إذا لم يكن عندهم أفكار تقديم الغطاء البلاستيكي ضمن حملات الأمانة لتقديم عمل فني من خلال الأغطية البلاستيكية، والتي تأتي ضمن جهود أمانة جدة لدعم برنامج السعودية الخضراء ودعم المجتمع من خلال توفير فرص للشباب أصحاب الأفكار الملهمة للتقليل من التشوه البصري وتحسين صورة المدينة.

أكبر جدارية بالعالم

دخلت أمانة جدة موسوعة جينيس للأرقام القياسية برعايتها لأكبر جدارية في العالم مصنوعة من الأغطية البلاستيكية.

واندرجت الجدارية التي نفذتها المهتمة بالبيئة خلود الفضلي، وتأتي ضمن سلسلة مبادرات الإدارة العامة للمسؤولية المجتمعية في الأمانة، في موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر جدارية في العالم مصنوعة من الأغطية البلاستيكية.

وتصل مساحة الجدارية إلى 383 مترًا مربعًا، باستخدام 400 ألف غطاء بلاستيكي في تنفيذها، بينما استغرق العمل بها 8 أشهر، بمشاركة متطوعين ومتطوعات من أصدقاء أمانة جدة.