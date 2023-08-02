حيلة غريبة للقضاء على البعوض

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نشرت إحدى السيدات عبر صفحتها على فيسبوك حيلة للتخلص من البعوض والبرغش عن طريق استخدام زبدة الثوم.
وفي التفاصيل، نشرت السيدة 3 صور تم التقاطها على مدى 5 دقائق، أظهرت كيف تم استدراج البعوض إلى معجون زبدة الثوم اللزج.
وكتبت السيدة: “إنه أمر مقزز ولكنه أفضل من جعلهم يطيرون في كل مكان”.
وعلقت إحدى المتابعات على الصور أنها جربت الطريقة وحصلت على نتائج مذهلة أيضا.
فيما علقت سيدة أخرى: “يمكنك أيضا استخدام خل التفاح وسائل غسيل الأطباق وستحصل على نفس النتيجة”.
وتستخدم زبدة الثوم في تحضير الكثير من الأطباق، وقوامها أشبه بالمعجون.
وأنثى البعوض تتغذّى على الدم لأنه ضروري لنضج البيض، في حين أن الذكر يتغذّى على عصارة النباتات ورحيق الأزهار.
ويتميز فم الأنثى بأنه مزوّد بأجزاء دقيقة تساعد على ثقب الجلد وامتصاص الدم.