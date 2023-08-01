خسارة الاتحاد المنستيرى ضد النصر برباعية في البطولة العربية

انتهت مباراة الاتحاد المنستيرى ضد النصر بفوز الأخير برباعية لهدف، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

المنستيري ضد النصر

وسجل البرازيلي تاليسكا الهدف الوحيد لـ أصفر الرياض في مباراة الاتحاد المنستيري ضد النصر في الدقيقة الـ 42 من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، سجل نادي الاتحاد المنستيري هدف التعادل عبر اللاعب علي لاجامي بالخطأ في مرماه في الدقيقة الـ 65.

وسجل الفريق التونسي هدفًا ثانيًا ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

وعاد بعدها النصر ليسجل الهدف الثاني عبر نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو من ضربة رأسية في الدقيقة الـ 74، بعد تمريرة متقنة من اللاعب سلطان الغنام.

ومن ضربة رأسية نجح اللاعب عبدالإله العمري في إحراز الهدف الثالث لـ النصر من ضربة رأسية في الدقيقة الـ 87.

وفي الدقيقة الـ 90 سجل اللاعب عبدالعزيز العليوة الهدف الرابع لأصفر الرياض بعد تمريرة متقنة من تاليسكا.

وبعد الفوز في مباراة المنستيري ضد النصر، أصبح رصيد النصر 4 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة، بينما ودع فريق الاتحاد المنستيري البطولة بدون أي رصيد من النقاط.

وجاء تشكيل النصر للمباراة مكونًا من “نواف العقيدي، سلطان الغنام، عبدالله مادو، علي لاجامي، أليكس تيليس، بروزوفيتش، سيكو فوفانا، خالد الغنام، عبدالرحمن غريب، تاليسكا، كريستيانو رونالدو”.

وسيواجه النصر فريق الزمالك المصري يوم الخميس المقبل في مباراة ستحدد المتأهل إلى دور الثمانية في البطولة.