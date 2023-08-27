خطوات شراء قطعة أرض من خلال البورصة العقارية

دشن وزير العدل، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، في الرياض، اليوم، البورصة العقارية، بحضور وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، لتمكين المستفيدين من إدارة الثروة العقارية، كما أنها تحقق الشفافية في الصفقات العقارية التي تتم، إذ تقدم معلومات موثوقة عن قيمة الصفقات للنطاق الجغرافي الذي يحدده المستخدم.

بيع وشراء

وتتيح البورصة العقارية تداول العقارات- بيعًا وشراء- بكل يسر وسهولة، إلى جانب تمكين المستفيدين من خدمات الرهون العقارية إلكترونيًّا، بالإضافة إلى خدمات الدمج والفرز للصكوك العقارية، وخدمة تحديث الصكوك.

شراء قطعة أرض

ويتساءل عدد كبير من المواطنين والمقيمين عن طريقة شراء قطعة أرض من خلال البورصة العقارية التي تم تدشينها في وقت سابق من اليوم.

خطوات شراء الأرض

وفي هذا السياق أوضح الاقتصادي أحمد الشهري خطوات شراء قطعة أرض بكل سهولة من خلال البورصة العقارية، حيث أوضح في الخطوة الأولى المتطلبات الأساسية للاستفادة من الخدمة وهي: رقم المخطط، رقم القطعة، وتحميل تطبيق “نفاذ” للحاجة إليه عند تسجيل الدخول.

الخطوة الثانية:

هي الدخول على منصة البورصة العقارية http://srem.moj.gov.sa وتسجيل الدخول حيث سيطلب من المستفيد الدخول برقم الهوية ثم يأتيه رمز التحقق على تطبيق نفاذ، وبعد الدخول للتطبيق سيتم سؤال المستفيد هل هو مشترك أصالة عن نفسك؟ أو وكيل؟

الخطوة الثالثة:

عبارة عن الضغط على شريط الخيارات فوق على اليمين الصفحة، ثم اختيار “خدمات التداول” ثم “العروض العقارية”.

الخطوة الرابعة:

يتم فيها فتح صفحة العروض، وبها ستجد- تصفية النتائج- بالأسفل وتحتها ثلاثة خيارات مفعلة هي العقارات المعروضة، العقارات المطلوبة، العقارات المتاحة، وفي هذه الخطوة يجب إلغاء تفعيل خيار العقارات المعروضة.

بعد ذلك سيتم تحديث الصفحة، ثم قم بإدخال البيانات- موقع العقار وهنا اختار المدينة من القائمة المنسدلة، ثم أدخل رقم المخطط ثم رقم القطعة، ثم الضغط على عرض النتائج.

الخطوة الخامسة:

إذا كان الصك محدثًا ستظهر تفاصيل العقار على اليسار وعندها يجب الضغط على زر تفاصيل العقار، وسيتم الدخول إلى صفحة جديدة بها زر بالأعلى باسم- طلب شراء- وبعد التأكد من حالة العقار اضغط على استمرار.

الخطوة السادسة:

الدخول إلى صفحة جديدة تطلب منك إدخال قيمة الصفقة، وعندها يجب تحديد مدة العملية، وتفاصيل الحساب البنكي، وطريقة الشراء فيها خياران “تحويل مباشر” أو خدمة “سداد” ثم اضغط استمرار.

الخطوة السابعة والأخيرة:

ستفتح صفحة بها إقرارات يجب قراءتها بدقة ثم اضغط على تقديم الطلب وبعدها سيأتيك (رقم حساب الوسيط) وهو حساب بنكي وسيط تابع لمنصة البورصة العقارية، وفي حال تحويل كامل المبلغ عليه، ترسل منصة البورصة العقارية رسالة نصية لمالك العقار تشعره بوجود عرض شراء لعقاره، وإذا المالك لديه رغبة بالبيع والسعر مناسب إليه يتم تحويل المبلغ للمالك وملكية العقار تنتقل إلى المشتري.

خدمات فرز ودمج

وأكدت الوزارة أن البورصة العقارية تتيح خدمات فرز ودمج الصكوك العقارية باستخدام الهوية العقارية، وذلك بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والبنك المركزي السعودي، ويأتي ذلك في سياق التكامل الحكومي الذي يعزز من جودة الخدمات وسرعة الإنجاز.

تداول العقارات

وتقدم البورصة العقارية خدمات تداول العقارات التي تضم- صفقة خاصة وهي صفقة بين المالك ومشتر محدد معروف مسبقًا لدى البائع، أو هبة لشخص محدد، أو صفقة حرة يكون المشتري فيها غير محدد، إلى جانب خدمات العروض العقارية التي تبرز العقارات المعروضة وفق ثلاثة أصناف- عقارات معروضة، عقارات مطلوبة، عقارات متاحة- التي من خلالها يمكن للمستفيدين الراغبين بالشراء تقديم عروضهم، بالإضافة إلى خدمات تحديث الصكوك.