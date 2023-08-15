دبي تتصدر مدن العالم في توقعات ارتفاع أسعار العقارات

لا تزال مدينة دبي تتصدر مدن العالم الرئيسة في توقعات ارتفاع أسعار العقارات السكنية لعام 2023، رغم أن نسبة الزيادة في الأسعار يُرجّح أن تنخفض هذا العام إلى 14% من 44% في 2022، وفق أحدث تقرير صادر عن شركة العقارات “نايت فرانك”.

دبي في صدارة ارتفاعات الأسعار

قالت الشركة إنه من بين 26 مدينة تتبع تغيرات أسعار المساكن فيها، لا تزال دبي في صدارة التصنيف العالمي للعام الجاري، وإن من هذه المدن، 20 مدينة لا تزال مرشحة لتسجيل نمو ثابت، أو حتى زيادة مطردة في الأسعار خلال 2023.

لكن مع ذلك، دبي تبتعد في الصدارة عن أقرب منافساتها، طوكيو وباريس ومدريد وميامي، إذ تتوقع الشركة ألا تتجاوز نسبة ارتفاع أسعار العقارات في هذه المدن الأربع 4% خلال 2023.

أسعار العقارات الفاخرة

في تقرير سابق أصدرته “نايت فرانك” عن أداء سوق العقارات في المدن العالمية الرئيسية خلال الربع الأول من 2023، أشارت الشركة إلى أن أسعار العقارات الفاخرة في دبي قفزت بنسبة 149% في نهاية مارس مقارنة بمستوياتها في بداية جائحة كورونا خلال الربع الأول من 2020، حيث شهدت تلك الفترة ارتفاعاً كبيراً في الطلب على العقارات الفاخرة التي يبلغ سعرها 10 ملايين دولار أو أكثر في الإمارة.

رفع أسعار الفائدة

في تحليلها للأسواق، تقول “نايت فرانك” إن تداعيات التضخم المرتفع وحملة رفع أسعار الفائدة حول العالم، انعكست على حجم مبيعات العقارات الفاخرة في المدن الرئيسية حول العالم، لكنها ظلّت بعيدة عن الأسعار، وربما يعود السبب في ذلك إلى أن سوق العقارات الفاخرة تظل بعيدة عن تأثيرات السياسات النقدية، نظراً لأن نسبة كبيرة من المشترين (46%) يدفعون نقداً ثمن العقارات التي يشترونها.