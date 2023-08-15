دخول السعوديات بسوق الأسهم سيزيد بعد ارتفاع مشاركتهن في سوق العمل

أشارت المديرة المالية وعضوة مجلس إدارة مجموعة جلوب أغاريد عبدالجواد، إلى أن دخول السيدات في سوق الأسهم ستزيد بعد ارتفاع مشاركتهن في سوق العمل.

المحافظ الاستثمارية

وأضافت أغاريد، خلال لقاء لها مع قناة الإخبارية، أن المرأة السعودية تمتلك 10% من المحافظ الاستثمارية بزيادة 9% على أساس سنوي.

سوق الأسهم

وتابعت: أن سوق الأسهم السعودية جاذب للمرأة السعودية وهناك ركائز مهمة لزيادة مشاركة المرأة في سوق الأسهم، حيث زيادة حجم تلك السوق، فضلًا عن ارتفاع معدلات الشفافية.