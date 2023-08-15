دخول السعوديات بسوق الأسهم سيزيد بعد ارتفاع مشاركتهن في سوق العمل سبحة بمليون و100 ألف ريال! رغم مرور عقود.. قينان: حتى الآن لم أعرف سبب إيقافي في الصحف السعودية إصابة حسان تمبكتي قد تعرقل انتقاله لـ الاتحاد محمد المري يتألق بالأغنية السعودية الله البادي شلالات وأجواء ساحرة في نيوم بعد يوم ممطر لقطات لإنقاذ مجموعة من الحيتان البيضاء النادرة فوز ثمين لـ مان يونايتد ضد وولفرهامبتون إيطالي حاول إنقاذ هاتفه فسقطا معًا من أعلى قمة جبلية حساب نادي الاتفاق لـ كريستيانو رونالدو: في صفوفنا فارس حقق لنا النصر !
أشارت المديرة المالية وعضوة مجلس إدارة مجموعة جلوب أغاريد عبدالجواد، إلى أن دخول السيدات في سوق الأسهم ستزيد بعد ارتفاع مشاركتهن في سوق العمل.
وأضافت أغاريد، خلال لقاء لها مع قناة الإخبارية، أن المرأة السعودية تمتلك 10% من المحافظ الاستثمارية بزيادة 9% على أساس سنوي.
وتابعت: أن سوق الأسهم السعودية جاذب للمرأة السعودية وهناك ركائز مهمة لزيادة مشاركة المرأة في سوق الأسهم، حيث زيادة حجم تلك السوق، فضلًا عن ارتفاع معدلات الشفافية.
فيديو | المدير المالي وعضو مجلس إدارة مجموعة جلوب اغاريد عبدالجواد:
سنشهد زيادة لدخول السيدات في سوق الأسهم بعد ارتفاع مشاركتهن في سوق العمل.. وتمتلك المرأة السعودية 10% من المحافظ الاستثمارية بزيادة 9% على أساس سنوي#أسواق_السعودية#الإخبارية pic.twitter.com/Rad5jgdf64
— اقتصاد الإخبارية (@ekhbariya_eco) August 14, 2023