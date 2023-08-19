دوري روشن يجمع ميريح ديميرال بـ رونالدو مجددًا

يستعد المدافع التركي مريح ديميرال لاعب النادي الأهلي الجديد لمواجهة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر، وذلك خلال مباراة الأهلي والنصر المرتقبة في دوري روشن.

وكان المدافع التركي الذي انضم لـ الأهلي رسميًا اليوم، سبق له وأن زامل رونالدو في نادي يوفنتوس الإيطالي خلال الفترة من 2019 حتى 2021 ثم لعب ضده خلال موسم 2021/2022 حينما كان اللاعب التركي لاعبًا لأتالانتا الإيطالي ورونالدو لاعبًا لمانشستر يونايتد الإنجليزي.

وسيواجه الأهلي فريق النصر في دوري روشن مرتين في الموسم الحالي حيث ستكون مواجهة الدور الأول مطلع أكتوبر المقبل، بينما تقام مباراة الدور الثاني في مارس المقبل.

ونشر الحساب الرسمي للراقي عبر منصة ” إكس” صورًا من تعاقد النادي مع اللاعب التركي بحضور يزن الشريف الرئيس التنفيذي لشركة النادي الأهلي في العاصمة الفرنسية باريس.

سبب رفض الأهلاويين لصفقة ديميرال

وكانت جماهير الأهلي أعربت في وقت سابق عن رفضها التعاقد مع اللاعب التركي وذلك بسبب تواضع مستواه وكثرة إصاباته مؤخرًا، كما استغاثت جماهير الأهلي مطلع أغسطس الجاري بـ عبدالعزيز العنقري عضو مجلس إدارة الأهلي لإيقاف الصفقة وعدم إتمامها.

وكان اللاعب التركي رحل عن صفوف يوفنتوس الإيطالي في العام الماضي وانضم لنادي أتالانتا كما سبق له اللعب في صفوف فريق سبورتينج لشبونة البرتغالي وساسولو الإيطالي كما يلعب مع المنتخب التركي الأول منذ عام 2018.

صفقات الأهلي

ونجح الأهلي حتى الآن في ضم الفرنسي آلان ماكسيمين والجزائري رياض محرز والسنغالي إدوارد ميندي والبرازيلي روبيرتو فيرمينيو قبل ضم ديميرال.

يذكر أن الأهلي حقق حتى الآن 6 نقاط في دوري روشن ليتصدر المسابقة حيث فاز في الجولة الأولى على نادي الحزم ثم فاز في الجولة الثانية على نادي الخليج.