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علقت الولايات المتحدة تدريب القوات النيجرية

رئيس أركان النيجر: مستعدون للتخلي عن الدعم الأمريكي

الخميس ١٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٧ صباحاً
رئيس أركان النيجر: مستعدون للتخلي عن الدعم الأمريكي
المواطن - فريق التحرير

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كشفت وسائل إعلام أمريكية أن رئيس الأركان لجيش النيجر، موسى سالو بارمو، قال: إن السلطات العسكرية الجديدة في البلاد مستعدة للتخلي عن الدعم الأمريكي مقابل السيادة.

الدعم الأمريكي

وقالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية: إن الولايات المتحدة علقت تدريب القوات النيجرية وبعض المساعدات الأخرى على إثر الانقلاب العسكري في النيجر.

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وذكر بارمو في رده على أسئلة من الصحيفة بشأن احتمال قطع المساعدات: إن كان ذلك هو ثمن سيادتنا، فليكن هكذا.

وتشير الصحيفة إلى أن مشاركة بارمو في الانقلاب تربك الولايات المتحدة، حيث كان يعتبر مقربًا من واشنطن، فضلًا عن أنه تلقى التكوين في جامعة الدفاع الوطنية الأمريكية.

وكان اللواء بارمو قائدًا لقوات المهام الخاصة في جيش النيجر قبل ترقيته إلى رئيس الأركان في أعقاب الانقلاب.

ولعب بارمو دورًا هامًّا في التصدي لتسلل مسلحي “القاعدة” و”داعش” إلى النيجر من الدول المجاورة في منطقة الساحل.

وأعادت “وول ستريت جورنال” إلى الأذهان أن الولايات المتحدة أنفقت نحو 500 مليون دولار على دعم القوات المسلحة في النيجر، بما في ذلك نحو 110 ملايين دولار على بناء قاعدة للطائرات المسيرة في مدينة أغاديز.

الحرس الرئاسي النيجر

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