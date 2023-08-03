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قرر التنحي عن كل مناصبه في النادي

رحيل مرتضى منصور يضع الزمالك في أزمتين

الخميس ٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٢ مساءً
رحيل مرتضى منصور يضع الزمالك في أزمتين
المواطن - فريق التحرير

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قرر مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري السابق، التقدم باستقالته من أي منصب في النادي وذلك بعد تأييد مؤخرًا قرار عزله من منصبه.

تعليق مرتضى منصور

وكان منصور قال أمس في مقطع فيديو عبر حسابه في “اليوتيوب”: “أنا خارج المشهد، والانتخابات يوم 31 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، ومن يريد الترشح فليتفضل، الأزمة بيني وبين ممدوح عباس اعتبرها انتهت، أنا خارج الزمالك الآن، أنا خارج المشهد، أنا مشجع درجة ثالثة، وستجدني في المدرج”.

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وأضاف رئيس الزمالك السابق: “أطالب وزير المالية برفع الحجز عن الزمالك”.

مرتضى منصور
منصور

أزمتان للفريق

رحيل منصور كلف الزمالك اليوم الخروج من البطولة العربية بعد التعادل مع نادي النصر بهدف لكل فريق.

كما أن رحيل منصور سيجعل الكثير من لاعبي الزمالك يفكرون بالرحيل بسبب عدم وجود مجلس إدارة يُلبي احتياجاتهم ويصرف لهم حقوقهم من الأموال، كما أن الصفقات الجديدة التي دخل الزمالك فيها لإنهائها قد تبتعد عن النادي.

وفي التاسع من يوليو الماضي، قضت المحكمة الإدارية العليا، برفض طعني وزارة الشباب والرياضة، ومرتضى منصور على عودته لرئاسة مجلس إدارة نادي الزمالك من جديد، وتأييد عزله من منصبه.

وأُقيم الطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعاوى المرفوعة من هاني شكري عضو مجلس إدارة النادي السابق وآخرين ضد وزارة الشباب والرياضة، حيث طالبوا الوزارة بعزل منصور واستبعاده من مجلس إدارة النادي.

مرتضى منصور رئيس الزمالك
منصور رئيس الزمالك السابق

واختصم منصور في دعواه كلًّا من وزير الشباب والرياضة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، ورئيس اللجنة الأوليمبية المصرية بصفتهم، ومقيمي الدعوى الصادر فيها حكم القضاء الإداري، وهم ممدوح عباس وهاني العتال وغيرهما.

وطلب مرتضى منصور وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، واحتياطيًّا الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيًّا بنظر الدعوى وإلزام المطعون ضدهم جميعًا بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

وتفاعلت الجماهير مع قرار تأييد عزل مرتضى منصور من منصبه، ليصبح اسمه ضمن قائمة الأكثر تداولًا عبر موقع “تويتر”، وأبدوا سعادتهم بالقرار، فيما طالب البعض الآخر برحيل وزير الرياضة بعد تأييد الحكم.

 

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