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طلب منه تقبيله

ردة فعل الوليد بن طلال تجاه مشجع هلالي يسلم على والد فهد بن نافل

الأربعاء ٢٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤١ صباحاً
ردة فعل الوليد بن طلال تجاه مشجع هلالي يسلم على والد فهد بن نافل
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو ردة فعل الأمير الوليد بن طلال تجاه شاب كان يصور سعد بن نافل والد رئيس الهلال فهد بن نافل ويسلم عليه داخل الإستاد.

تحية والد فهد بن نافل

وحرص المشجع على تحية والد فهد بن نافل والسلام عليه بعدما صادفه يتابع إحدى المباريات قائلًا: الله يطول في عمرك انجبت لنا ولد عظيم الله يخليه لك بيض الله وجهك.

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وكان الأمير الوليد بن طلال يجلس بالقرب من والد رئيس الهلال وعندما رأى الشاب يسلم على سعد بن نافل ويوجه له الشكر مازح الأمير الشاب وطلب منه أن يقبله قائلًا: عطيه بوسة ليرد الشاب: أبشر بالسعد.

ترتيب الهلال

وتعادل فريق الهلال على ملعبه أمام فريق الفيحاء (1/ 1) في لقاء أقيم على ملعب “الملك فهد الدولي” ضمن الجولة الثانية من دوري روشن موسم 2023- 2024.

وأصبح ترتيب الهلال في المركز الرابع برصيد أربع نقاط، وهو نفس رصيد فريق الفيحاء الذي جاء في المركز الخامس.

 

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