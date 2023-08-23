ردة فعل الوليد بن طلال تجاه مشجع هلالي يسلم على والد فهد بن نافل

وثق مقطع فيديو ردة فعل الأمير الوليد بن طلال تجاه شاب كان يصور سعد بن نافل والد رئيس الهلال فهد بن نافل ويسلم عليه داخل الإستاد.

تحية والد فهد بن نافل

وحرص المشجع على تحية والد فهد بن نافل والسلام عليه بعدما صادفه يتابع إحدى المباريات قائلًا: الله يطول في عمرك انجبت لنا ولد عظيم الله يخليه لك بيض الله وجهك.

مشجع هلالي يلتقي بوالد فهد بن نافل 💙 pic.twitter.com/x72ft82DXV — Gorgeous (@gorgeous4ew) August 22, 2023

وكان الأمير الوليد بن طلال يجلس بالقرب من والد رئيس الهلال وعندما رأى الشاب يسلم على سعد بن نافل ويوجه له الشكر مازح الأمير الشاب وطلب منه أن يقبله قائلًا: عطيه بوسة ليرد الشاب: أبشر بالسعد.

ترتيب الهلال

وتعادل فريق الهلال على ملعبه أمام فريق الفيحاء (1/ 1) في لقاء أقيم على ملعب “الملك فهد الدولي” ضمن الجولة الثانية من دوري روشن موسم 2023- 2024.

وأصبح ترتيب الهلال في المركز الرابع برصيد أربع نقاط، وهو نفس رصيد فريق الفيحاء الذي جاء في المركز الخامس.