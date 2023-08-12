ردة فعل سائح أجنبي بعد احتفاء مواطنين به في متنزه الحبلة

وثق مقطع فيديو ردة فعل سائح جنبي بعد احتفاء أعضاء فرقة شعبية به في منتزه الحبلة في أبها بمنطقة عسير.

وأظهر الفيديو اصطفاف الفرقة على شكل دائرة حول السائح وأدائهم للعرضة الجنوبية، وتفاعل السائح مع الفرقة وبدأ بالرقص بطريقة تشبه الراب أو الهيب هوب.

متنزه الحبلة

ويُعد منتزه الحبلة بأبها من أشهر منتزهات عسير، التي تجمع جمال الطبيعة، والأماكن المنحدرة، والجبال ذات الارتفاع الشاهق؛ التي يُمكن الوصول إليها بالتلفريك ومشاهدة المدينة من أعلى نقطة بها، ويأخذ المنتزه شكل عمودي فريد، ويحتوي المنتزه على شاليهات للإقامة للشباب والعوائل؛ بتصاميم داخلية جذابة.

ويضم متنزه الحبلة في أبها العديد من أوجه الترفيه والاستمتاع، من مناظر طبيعية من المرتفعات الشاهقة، الشلالات الرائعة، ومجموعة مميزة من المطاعم، والمقاهي، كما يمكن ركوب التلفريك، التوبوجان، والتخييم في هذا المنتزه الرائع، وغيره الكثير في واحد من أجمل معالم السياحة في السعودية.