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3.2 ملايين راكب عبر الطيران المدني

رسالة هامة من مطار جدة للمسافرين

الأربعاء ١٦ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٤ صباحاً
رسالة هامة من مطار جدة للمسافرين
المواطن - فريق التحرير

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وجه مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة رسالة للمسافرين، بضرورة التحقق من وزن الأمتعة قبل السفر.

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وقال مطار الملك عبدالعزيز الدولي في منشور عبر منصة إكس: عزيزي المسافر.. تحقق من وزن أمتعتك.

3.2 ملايين راكب

على صعيد آخر، أعلنت الهيئة العامّة للطيران المدنيّ، عن اختتام موسم حجّ 1444هـ بنجاح على مستوى منظومة النقل الجويّ، حيث قدمت مطارات السعودية الدولية خدماتها لأكثر من 1,5 مليون حاج، بعدد إجمالي لرحلات الذهاب والعودة يقارب 3,2 ملايين راكب، بمشاركة 102 ناقل جوي.

نمو ملحوظ

وأضافت الهيئة أن أعداد الركاب خلال موسم الحج لهذا العام، شهدت ارتفاعًا كبيرًا بأكثر من 86% عن عام 2022م، مما يعد مؤشرًا واضحًا على النمو الكبير لأعداد الحجاج المسافرين عبر مطاراتها الدولية.

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