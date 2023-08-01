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يتم غسلها غدًا الأربعاء

رفع ستارة باب الكعبة المشرفة استعدادًا لمراسم غسلها

الثلاثاء ١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٣ مساءً
رفع ستارة باب الكعبة المشرفة استعدادًا لمراسم غسلها
المواطن - فريق التحرير

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رفعت رئاسة شؤون الحرمين ستارة باب الكعبة المشرفة؛ استعدادًا لمراسم غسل الكعبة المشرفة يوم غدٍ الأربعاء.

ونشرت الرئاسة عبر موقع تويتر، لقطات مصورة خلال رفع ستارة باب الكعبة المشرفة، استعدادًا لمراسم غسل الكعبة المشرفة.

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غسل الكعبة المشرفة

ونيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يتشرف الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، بغسل الكعبة المشرفة غدًا الأربعاء.

ويشارك معه في غسل الكعبة المشرفة، عدد من أصحاب المعالي والمسؤولين وجمع من المواطنين.

عناية بقبلة المسلمين

وتأتي هذه المناسبة في إطار اهتمام قادة هذه البلاد المباركة منذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود– رحمه الله– ومن بعده أبناؤه البررة– رحمهم الله-، وصولًا إلى العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود– حفظه الله-، وتعظيمهم وعنايتهم بقبلة المسلمين.

وتعمل إدارة الطيب والبخور بالمسجد الحرام على توفير أجود أنواع دهن العود والورد والبخور والأجهزة الحديثة، لتطييب الكعبة المشرفة بعد غسلها.

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