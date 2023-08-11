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رقمان مميزان لـ كريستيانو رونالدو بدوري روشن

الجمعة ١١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٠ مساءً
رقمان مميزان لـ كريستيانو رونالدو بدوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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حقق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، انطلاقة مميزة للغاية مع النصر في الموسم الرياضي الماضي من دوري روشن السعودي، ويطمح لمواصلة تألقه في النسخة الجديدة من البطولة.

تألق كريستيانو رونالدو

وانضم كريستيانو رونالدو إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في الميركاتو الشتوي الماضي، وشارك معه في 16 مباراة بدوري روشن السعودي، ونجح في ترك بصمة مميزة بتسجيل 14 هدفًا.

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ويُعد رونالدو أسرع لاعب في تاريخ بطولة الدوري السعودي للمحترفين منذ موسم 2008\ 2009، ينجح في تسجيل ثلاثيتين “2 هاتريك”، حيث هز شباك الوحدة بأربعة أهداف، وأحرز ثلاثية أمام ضمك.

كريستيانو رونالدو
رونالدو – المصدر @AlNassrFC

وأصبح كريستيانو رونالدو صاحب الـ38 عامًا، أول لاعب في تاريخ بطولة الدوري السعودي للمحترفين؛ يتمكن من إحراز 8 أهداف خلال 5 مباريات فقط، وذلك وفقًا لشبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”.

ويسير كريستيانو رونالدو بشكل مميز مع النصر قبل انطلاق دوري روشن السعودي، حيث ساهم في تأهل العالمي إلى نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية، ويتصدر قائمة الهدافين برصيد 4 أهداف.

كريستيانو رونالدو
رونالدو – المصدر @AlNassrFC

النصر يُلاقي الاتفاق

ومن المقرر أن يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مشواره في الموسم الرياضي الجديد من دوري روشن السعودي، عند الساعة التاسعة مساء يوم الاثنين المقبل، بمواجهة الاتفاق على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام.

النصر
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

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