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روبرتو مانشيني يستقيل من تدريب إيطاليا

الأحد ١٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣١ مساءً
روبرتو مانشيني يستقيل من تدريب إيطاليا
المواطن - فريق التحرير

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أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، قبل قليل، عن تقديم المدير الفني روبرتو مانشيني، لاستقالته من منصبه كمدير فني للمنتخب الأول.

استقالة روبرتو مانشيني

وأشار الاتحاد في بيان رسمي إلى أنه سيعلن عن اسم المدير الفني الجديد لمنتخب إيطاليا خلفًا لروبرتو مانشيني في الأيام القليلة المقبلة، في ظل الالتزامات المهمة وأهمها تصفيات كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024”.

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مانشيني
مانشيني – المصدر @Azzurri_En

وكان روبرتو مانشيني قد تولى تدريب منتخب إيطاليا الأول لكرة القدم بداية من مايو عام 2018، وقاد الآتزوري لحصد لقب كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020″، إلا أنه فشل في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وكان الاتحاد الإيطالي لكرة القدم قد أعلن قبل بضعة أيام عن تسليم مانشيني مهمة تدريب منتخبي 20 و21 عامًا، وذلك بالإضافة إلى مهام عمله في المنتخب الأول.

روبرتو مانشيني
مانشيني

منتخب إيطاليا في التصفيات

وخاض منتخب إيطاليا الأول لكرة القدم مباراتين في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة يورو 2023، فاز في لقاء وخسر آخر، ليحتل المركز الثالث في المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط.

منتخب إيطاليا
منتخب إيطاليا – @Azzurri

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