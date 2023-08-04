روسيا تمنع مستثمري الدول غير الصديقة من امتلاك حصص بشركاتها

كشفت تقارير إعلامية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقع اليوم، قانوناً يمنع المستثمرين الأجانب من الدول غير الصديقة من امتلاك حصص في شركات وبنوك روسية كبرى.

تفاصيل القانون

وقالت وكالة الإعلام الروسية (ريا) إن الحكومة الروسية ستضع قائمة بالشركات الروسية التي يشملها القانون، بما في ذلك جميع البنوك والشركات المهمة التي تتجاوز حجماً معيناً من حيث الإيرادات أو الموظفين أو الأصول أو مدفوعات الضرائب.

ووفقًا للقانون، الذي وقع عليه بوتين يمكن تعليق حقوق المستثمرين الأجانب من الدول غير الصديقة، أي الدول التي فرضت عقوبات على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا، وتوزيع حصصهم بشكل متناسب بين المالكين الروس.

وكثفت موسكو تحركاتها في الأشهر القليلة الماضية للسيطرة على أصول للشركات الغربية رداً على مصادرة أصول مملوكة لها في الخارج.