رونالدو يقود التشكيل المثالي لربع نهائي البطولة العربية

تألق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع النصر ضد الرجاء الرياضي المغربي؛ ليقود التشكيل المثالي لمنافسات الدور ربع النهائي في البطولة العربية “كأس الملك سلمان للأندية 2023”.

رونالدو يستعيد بريقه

وكشفت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور” عن التشكيل المثالي للدور ربع النهائي، اليوم الاثنين، وشهد تواجد رونالدو، بعدما استعاد بريقه، وقاد النصر لتحقيق الفوز أمام الرجاء الرياضي بنتيجة 3\1.

ونجح كريستيانو رونالدو في تسجيل الهدف الأول أمام الرجاء، وهدد مرماه بأكثر من فرصة، لتمنحه شبكة الإحصائيات الشهيرة تقييمًا 7.9 درجة، ويقتحم التشكيل المثالي للمرة الأولى في البطولة العربية.

واستحوذ لاعبو الفرق السعودية النصر، الشباب والهلال، على التشكيل المثالي لربع نهائي البطولة العربية، حيث تواجد 9 لاعبين، بعدما قادوا فرقهم للتأهل إلى نصف النهائي، بالإضافة إلى نجم السد القطري، أكرم عفيف، ولاعب الشرطة العراقي، أسو رستم.

التشكيل المثالي لربع النهائي

وجاء التشكيل المثالي لمنافسات الدور ربع النهائي في البطولة العربية، كالتالي؛ حارس مرمى الهلال، عبدالله المعيوف، وفي الدفاع؛ زميله ياسر الشهراني، وحسان تمبكتي “الشباب”، وثنائي فريق النصر، علي لاجامي وسلطان الغنام.

ويقود وسط وهجوم التشكيلة المثالية كل من؛ إيفر بانيغا “الشباب”، أكرم عفيف “السد القطري”، رستم “الشرطة العراقي”، ورونالدو، بجانب ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، روبن نيفيز وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.