زامبيا تضبط ملايين الدولارات و127 كجم ذهب بطائرة قادمة من مصر

قالت تقارير إعلامية: إن السلطات الزامبية احتجزت، الثلاثاء، طائرة خاصة قادمة من مصر تحمل 5.6 ملايين دولار نقدًا و602 عملة ذهبية، و5 بنادق بها 126 رصاصة.

10 أشخاص

وفي التفاصيل، أوقفت السلطات 10 أشخاص، بينهم مواطن زامبي و6 مصريين وهولندي وإسباني ومواطن من لاتفيا، على ذمة التحقيق.

وأفاد المدير العام لهيئة مكافحة المخدرات في زامبيا، ناسون باندا، للصحفيين بالعاصمة لوساكا: الطائرة قادمة من القاهرة، وتحمل بضائع خطرة، هبطت الاثنين حوالي الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي في مطار كينيث كاوندا الدولي في لوساكا.

وتابع باندا: أجرينا، بالاشتراك مع زملاء من مختلف وكالات إنفاذ القانون، عملية أسفرت عن مصادرة 5.6 ملايين دولار، وخمسة مسدسات، وسبع ذخائر، و126 طلقة، و602 قطعة نقدية ذهبية تزن 127.2 كجم، ومعدات لوزن الذهب.