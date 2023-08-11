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زحام وفوضى بمركز تجاري جديد في جدة

الجمعة ١١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٨ مساءً
زحام وفوضى بمركز تجاري جديد في جدة
المواطن - فريق التحرير

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شهد مركز تجاري جديد في جدة حالة من التدافع إثر الزحام بين الزبائن الذين تهافتوا حول العروض المقدمة في مثل هذه المناسبات وافتتاح المراكز الجديدة.

زحام وتدافع

وبين مقطع فيديو متداول أعدادًا كبيرة من الزبائن داخل المركز التجاري، يتسابقون للحصول على البضائع، فيما ظهرت فتاة تقف على الأرفف وتحمل بعض المنتجات في يدها، ولم يتضح أنها من الزبائن أم من العاملات بالمركز.

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غضب وتفاعل

وأثار المقطع حالة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، دون معرفة سبب التزاحم، وانتقد مغردون تصرف الزبائن بهذه الطريقة وعدم وجود تنظيم من العاملين بالمركز.

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