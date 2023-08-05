ساديو ماني ورونالدو يقودان تشكيل النصر المتوقع ضد الرجاء

استقر المدير الفني للنصر، البرتغالي لويس كاسترو، على التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مواجهة الرجاء، حيث سيدفع بالقوة الضاربة بقيادة كريستيانو رونالدو والسنغالي ساديو ماني.

النصر ضد الرجاء

ومن المقرر أن يلعب النصر والرجاء، عند الساعة السادسة مساء يوم الأحد المقبل، وذلك في إطار منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، على ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية في أبها.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر قد تأهل إلى ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية، بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 5 نقاط، فيما تصدر الرجاء المغربي المجموعة الرابعة بـ9 نقاط.

ساديو ماني يُشارك أساسيًا

ويتوقع أن يدفع لويس كاسترو، بالقوة الضاربة منذ البداية، أملًا في تسجيل هدف مبكر وتسهيل مهمته في تحقيق الفوز، ويتوقع أن تكون مواجهة الرجاء الأولى التي يبدأها ساديو ماني بشكل أساسي.

وانضم ساديو ماني إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مؤخرًا، قادمًا من بايرن ميونيخ الألماني، وشارك كبديل في الشوط الثاني من مباراة الزمالك المصري، والتي انتهت بالتعادل؛ ليتأهل العالمي.

ويتوقع أن يبدأ النصر مباراة الرجاء المغربي بالتشكيل التالي؛ نواف العقيدي، أليكس تيليس، عبدالله مادو، علي لاجامي، سلطان الغنام، مارسيلو بروزوفيتش، سيكو فوفانا، ساديو ماني، أندرسون تاليسكا، عبدالرحمن غريب وكريستيانو رونالدو.