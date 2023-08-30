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سانتي أونا: الشباب يتفق مع كاراسكو

الأربعاء ٣٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٢٤ مساءً
سانتي أونا: الشباب يتفق مع كاراسكو
المواطن - فريق التحرير

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اقترب نادي الشباب من التعاقد مع نجم أتلتيكو مدريد، البلجيكي يانيك كاراسكو، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الميركاتو الصيفي الحالي.

سانتي أونا يؤكد اقتراب حسم صفقة كاراسكو

وأكد الصحافي بشبكة “فوت ميركاتو” الفرنسية، سانتي أونا عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، أن أتلتيكو مدريد ينتظر عرضًا رسميًا من الشباب لضم كاراسكو، قبل نهاية الميركاتو الصيفي الحالي.

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كاراسكو
تصميم للاعب بقميص الشباب – المصدر @Santi_J_FM

وأشار سانتي أونا، إلى أن كاراسكو صاحب الـ29 عامًا، أبدى موافقته بالفعل على الانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، رغم بدء منافسات الدوري الإسباني، واعتماد المدرب دييغو سيميوني عليه كلاعب أساسي.

وتفاعلت الجماهير عبر “منصة” مع هذه الأنباء، ليصبح اسم سانتي أونا وكاراسكو ضمن قائمة الأكثر تداولًا، وأعرب مشجعو الشباب عن تمنياتهم بحسم الصفقة سريعًا، وتدعيم الفريق، أملًا في تحسن النتائج.

كاراسكو
النجم البليجيكي

الشباب بدوري روشن

على الجانب الآخر، بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي بشكل محبط، حيث تعادل أمام الأخدود وضمك بنتيجة 1\1، وخسر بثلاثية ضد الوحدة، وبرباعية أمام النصر.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لمواجهة نظيره الخليج، مساء يوم السبت المقبل، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.

الشباب
لاعبو الشباب – المصدر spl

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