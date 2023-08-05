سببان يصعبان انتقال محمد صلاح إلى دوري روشن

طالبت جماهير الاتحاد والهلال والنصر في الفترة الأخيرة بالتحرك والتعاقد مع اللاعب المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية.

أبرز صفقات أندية دوري روشن

وتقوم أندية دوري روشن بتعاقدات عالمية حيث تعاقد الهلال مع كل من السنغالي كاليدو كوليبالي من تشيلسي الإنجليزي والبرتغالي روبن نيفيز من وولفرهامبتون الإنجليزي والصربي سيرجي سافيتش قادمًا من لاتسيو الإيطالي والبرازيلي مالكوم من نادي زينيت سان بطرسبرج الروسي، بينما تعاقد النصر مع كل من السنغالي ساديو ماني من بايرن ميونخ والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش من نادي إنتر ميلان الإيطالي والبرازيلي أليكس تيليس قادمًا من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

بينما تعاقد الاتحاد مع الفرنسي كريم بنزيما ومواطنه نغولو كانتي والبرتغالي جوتا وتعاقد الأهلي مع البرازيلي روبيرتو فيرمينيو والجزائري رياض محرز والسنغالي إدوارد ميندي بينما تعاقد الاتفاق مع قائد ليفربول، الإنجليزي جوردان هندرسون والمدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد.

ولا يفكر ليفربول في التفريط في محمد صلاح، خاصة أن ليفربول استغنى عن خدمات كل من جوردان هندرسون والبرازيلي فابينيو وفيرمينيو لأندية دوري روشن.

كما أن صلاح أعلن من قبل برغبته بالبقاء مع ليفربول حتى اعتزال كرة القدم، حيث ينتهي عقده في صيف 2025، وترغب إدارة ليفربول في التجديد له حتى عام 2027.

وكان المدرب الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول كشف عن ترتيب صلاح لارتداء شارة قيادة ليفربول في الموسم الجديد، وذلك بعد رحيل الإنجليزي جوردان هندرسون.

ترتيب محمد صلاح بين قادة ليفربول

المدرب الألماني قال في تصريحاته إن الهولندي فيرجيل فان دايك سيكون القائد الأول للريدز وسيليه كل من ترينت أرنولد وأندي روبيرتسون وأليسون بيكر، بينما سيكون محمد صلاح خامسًا في الترتيب.